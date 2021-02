¿Los pájaros son más inteligentes que los humanos?, esto dice la escritora Jennifer Ackerman

Erika Mantilla

Los ‘culpables’ de que la escritora estadounidense Jennifer Ackerman sea una apasionada por las aves son dos hombres llamados Bill. El primero es Bill Gorham, su padre, quien la indujo a la observación de pájaros cuando ella tenía 7 u 8 años.



Jennifer era la “segunda menor” entre cinco hijas, y le encantaba pasar tiempo con su papá. Él tenía un trabajo importante en el gobierno que demandaba mucho tiempo, y la mejor manera de pasar un tiempo a solas con él los fines de semana era acompañándolo en sus expediciones matutinas de observación de aves a lo largo del río Potomac, en Washington, D.C.



— Salíamos cuando aún estaba oscuro y solo escuchábamos a los pájaros. Cuando mi padre era niño, aprendió sobre las aves de un hombre llamado Apolo, que era casi ciego, pero tenía un oído muy agudo. Entonces mi papá empezó a conocer el canto de los pájaros y su llamado. Una vez amanecía, lográbamos ver lo que estábamos escuchando. El me enseñó a identificar las aves usando la Guía Peterson de Aves de campo de América del Norte.



A Jennifer, el amor por los pájaros se le quedó grabado desde entonces. Sobre todo con lo que pasó después: su papá, que hoy tiene más de 90 años y aún ama a los pájaros, le compró un ave que resultó muy inteligente. Era un periquito al que llamaron Gre-Gre. El pájaro volaba alrededor de la casa y se posaba en los dedos o en los hombros de todos. También le encantaba molestar a Jennifer mientras desayunaba. Se sentaba en el borde de su taza de cereal y picoteaba su trigo.



— Yo trataba de mantenerlo alejado construyendo una pared de cajas de cereal a mi alrededor, pero siempre encontraba la forma de pasar para chapotear en mi tazón.



Ya en ese momento Jennifer comenzaba a preguntarse por la inteligencia de los pájaros: ¿cómo resolvían problemas a pesar de tener un cerebro diminuto?



Mientras tanto, conoció al otro Bill, Bill Frech, un anciano que le enseñó a observar más de cerca el comportamiento de las aves y a identificarlas por su personalidad, o hábitos, o su forma de volar, pese a que casi estaba sordo. Era un experto en detectar especies desde la distancia.



— En ese momento vivía a la orilla del mar y salía a observar aves con él durante unas horas, todas las mañanas. A través de este Bill, perfeccioné las habilidades para observar el comportamiento de las aves y apreciarlas.



Con el tiempo Jennifer se convertiría en escritora y, cómo no, los pájaros hacen parte de sus temáticas recurrentes. Ha publicado artículos y ensayos en periódicos y revistas como Scientific American, National Geographic Magazine, The New York Times y su libro más famoso se titula ‘El ingenio de los pájaros’, un bestseller del New York Times. Scientific American lo describe como “un testimonio lírico de las maravillas de la inteligencia de las aves” y The Wall Street Journal lo ha denominado “un libro gloriosamente provocativo y muy entretenido".



Además fue catalogado como uno de los diez mejores libros de no ficción de 2016 por The Wall Street Journal y está publicado en más de veinte idiomas, incluido el español. Es una obra en la que Jennifer explica que la inteligencia de los pájaros se asemeja a la de los primates, y a veces hasta supera a la de los humanos. Es justo de lo que hablará en una conferencia virtual este viernes 12 de febrero de 2021, un día después del inicio de la Feria de las Aves de Cali.

¿De qué manera empieza a descubrir esa inteligencia de los pájaros, o lo que la ciencia prefiere llamar ‘cognición’? ¿Qué historias recuerda?



Cuando era joven, recuerdo haber visto un cuervo en medio del camino afuera de mi casa. Había un montón de galletas que alguien había lanzado desde un carro. El cuervo hizo una pila de galletas y luego voló con ellas. Eso me pareció muy inteligente e ingenioso. Cuando supe por primera vez que muchas de las pequeñas especies y pájaros pequeños que estaba viendo a lo largo del río Potomac estaban en su camino migratorio, volando desde el extremo norte, en Canadá, hacia un destino en el hemisferio sur, recuerdo haberme preguntado cómo sabían a dónde iban y me sorprendió el poder que tienen para encontrar el camino. Lo mismo ocurrió con el canto de los pájaros. Recuerdo haber escuchado que muchos pájaros no nacieron con sus cantos, sino que los aprendieron de los adultos, al igual que nosotros aprendemos a hablar escuchando a nuestros padres e imitándolos. ¿Cómo hicieron esto?



Su libro cambia la mirada sobre las aves; revaluar esos dichos como ‘cabeza de chorlito’; los pájaros, entonces, no son tontos como se pensaba. ¿Qué le han enseñado las aves?



¡Sí! Tenemos tantos insultos arraigados y una completa incomprensión de las aves y su inteligencia: “cerebro de pájaro”, “cabeza de chorlito”. Ahora, ¿qué me han enseñado los pájaros? Quizá la lección más importante que he aprendido trabajando ‘El Ingenio de los pájaros’ y mi nuevo libro, ‘El camino de los pájaros’, es lo mucho que hemos subestimado las mentes de las aves.



En las últimas décadas, científicos de laboratorio de campo han descubierto que los pájaros son capaces de un comportamiento mucho más inteligente de lo que imaginamos. Las aves tienen una habilidad extraordinaria para descubrir cómo resolver los problemas que enfrentan, ya sea dónde anidar, cómo encontrar fuentes de alimento, cómo encontrar su camino hacia las zonas para reproducirse, problemas sociales, o cómo llevarse bien en sus rebaños o elevar su estatus social.



A lo largo del tiempo evolutivo, las aves han llegado a ser muy buenas en el manejo de estos desafíos. En el camino, han desarrollado habilidades mentales bastante asombrosas: la capacidad de crear y usar sus propias herramientas complejas, navegar, usar una comunicación sofisticada similar a un lenguaje e incluso transmitir tradiciones culturales, ya sean modos de cantar o estilos de fabricación de herramientas. De hecho, las aves nos han enseñado que los humanos no somos únicos en la forma en que alguna vez pensamos.



Algunas aves nos muestran que incluso tienen habilidades mentales que superan con creces las nuestras. Pienso en las habilidades de navegación de las aves migratorias. O las habilidades de memoria espacial de aves como el Cascanueces de Clark, que puede enterrar hasta 30.000 semillas de pino en miles de lugares a lo largo de decenas de millas cuadradas y recordar dónde las colocó varios meses después, aunque el paisaje cambie por la nieve o las hojas que caen. O el colibrí rufo, que puede recordar no solo la ubicación de una flor en particular de la que se ha alimentado en un enorme campo de flores, sino que puede recordar cuándo se alimentó de esa flor en particular, volviendo a ella solo después de que la flor ha tenido tiempo para reponer su néctar. El pájaro almacena información de ‘dónde’ y ‘cuándo’ acerca de cientos de flores en un cerebro del tamaño de un grano de arroz. ¡Y yo ni siquiera puedo recordar dónde dejé mis llaves!

En Cali hay un dicho que se le dice a quien come poco: “come como pajarito”. Sin embargo, he visto que los bebederos donde avistan aves, así como la comida, se deben reponer varias veces al día. Las aves no es que coman tan poco como se pensaba…

​

Sí, tenemos la misma expresión. Cuando era niña, pasé por una etapa en la que solo comía tostadas y miel, y mi abuela solía decir exactamente esto: “¡Jenny, cariño, comes como un pajarito!” Los pájaros de mi comedero acaban con el alpiste tan rápido que tengo que rellenarlo todos los días. Esto pasa especialmente en invierno. Las aves tienen un metabolismo tan rápido y queman tanta energía que realmente tienen que pasar gran parte de su tiempo comiendo. Esta es una de las razones por las que son tan buenas para encontrar comida.



Usted plantea en su libro que las aves son capaces de realizar hazañas mentales comparadas con los primates. ¿Cuáles la han sorprendido?

​

Se me vienen a la mente dos hazañas. Primero, las habilidades de solución de problemas y de elaboración de herramientas de un pájaro como el cuervo de Nueva Caledonia. Este pájaro puede razonar al mismo nivel que un niño pequeño y puede comprender los principios básicos de la física, como causa y efecto y puede construir herramientas tan sofisticadas como las fabricadas por los grandes usuarios de herramientas de primates, como los chimpancés y los orangutanes. De hecho, los cuervos de Nueva Caledonia son la única especie, además de los humanos, que fabrica y usa herramientas de gancho. Se trata de herramientas complejas con un pequeño gancho al final, que el ave usa para agarrar larvas e insectos de los agujeros de los árboles. Un cuervo llamado 007, por el personaje espía de James Bond, era tan inteligente que resolvió un rompecabezas de ocho piezas que requería usar una herramienta para obtener otra herramienta y luego otra herramienta, ¡todo esto lo logró en poco más de dos minutos!

Luego está la capacidad intelectual de un pájaro como el loro gris africano. Fue llamado Alex, y trabajó con la científica de la Universidad de Harvard Irene Pepperberg, para mostrarnos lo inteligentes que pueden ser estas aves. Alex pudo identificar y nombrar colores, formas y números. Podía realizar operaciones matemáticas básicas. Podía comprender ideas abstractas, como el concepto de cero. Podía entender el significado de cientos de palabras y usarlas él mismo de manera significativa.



Por ejemplo, Pepperberg podría mostrarle a Alex una bandeja grande llena de objetos de diferentes colores y preguntarle: ¡Alex, ¿cuántos objetos rojos?! Y Alex respondería correctamente “4”. También podría preguntarle de qué estaba hecho un objeto. Lo recogía con el pico y lo palpaba con la lengua, y luego daba la respuesta correcta, como “madera”. Creemos que los loros son capaces de imitar nuestra propia habla, pero el uso del lenguaje de Alex va mucho más allá de la imitación. Y Alex no es el único loro gris africano súper inteligente. Pepperberg ahora está trabajando con un pájaro llamado Griffin, que también es extremadamente inteligente.



También habla del ingenio de las aves: la capacidad de hacer algo muy bien y que al resto se le dificulta. ¿Qué ejemplos podría darnos?

​

Sí, las aves tienen capacidades muy diferentes. Algunas son muy hábiles para comunicarse. Pienso en las sofisticadas habilidades de comunicación del carbonero de capa negra o el New Holland Honeyeater. Ambas aves tienen llamados de alarma que transmiten a otras aves enormes cantidades de información sobre una amenaza potencial. Los llamados de alarma de los carboneros transmiten qué tipo de depredador se acerca, ya sea desde el aire o desde tierra. Y la amenaza que representa ese depredador.



El New Holland Honeyeater, sobre el que escribo en ‘The Bird Way’, tiene un llamado de alarma con docenas de elementos que le dicen a otras aves qué tipo de depredador se acerca, de dónde viene, qué tan lejos está, qué tan rápido está volando, cuándo buscar refugio ¡E incluso, cuándo es seguro salir de su escondite nuevamente!



Otras aves, en cambio, no poseen estas habilidades de comunicación. Pero incluso un pájaro como una paloma tiene capacidades sorprendentes. Es posible que las palomas no sean capaces de una comunicación compleja como el carbonero o el mielero, pero tienen buena memoria y son muy hábiles para hacer distinciones visuales, diferenciando rostros humanos, por ejemplo. De hecho, las palomas han sido entrenadas para distinguir entre tejido normal y cancerígeno en mamografías y pueden hacer la tarea con más precisión que un técnico capacitado.



Por cierto, algo que me ha sorprendido es la capacidad de las palomas para orientarse ¿Cómo lo logran? ¿Cómo explicar esa inteligencia?

​

Es un tema de investigación muy candente ¿Cómo saben los pájaros a dónde van con un cerebro diminuto y sin teléfono móvil? Los científicos creen que las aves tienen un conjunto de herramientas mentales similares a nuestras brújulas, GPS y navegación por satélite. Utilizan diferentes tipos de información del sol y las estrellas, los campos magnéticos, las características del paisaje, el viento, el sonido e incluso el olor, para guiarse hacia su destino. Los científicos también sospechan que las aves llevan en su cerebro ‘mapas’ mentales, a veces tan grandes que pueden abarcar continentes o el globo terráqueo.



Mi historia favorita sobre esto se refiere a un experimento con una bandada de gorriones coronados en la costa oeste de América del Norte. Las aves migraban hacia el sur, desde sus lugares de reproducción en Alaska y Canadá, hasta sus lugares de invernadero en México. Mientras las aves se dirigían hacia el sur a lo largo de la costa oeste, los investigadores capturaron a 30 de ellas, 15 adultos y 15 jóvenes. Empacaron a los gorriones en cajas y los llevaron en pequeños aviones por todo el país, a 3700 kilómetros de su ruta migratoria normal, hasta un lugar de liberación en Princeton, Nueva Jersey. Allí las dejaron ir para ver si podían encontrar su ruta de regreso a sus tierras de invernada en México. En las primeras horas de su liberación, los gorriones adultos se reorientaron e iniciaron el viaje solos a través del continente, ¡apuntando a México! ¿Podríamos nosotros hacer algo como esto?



He leído historias de pájaros que se comunican con campesinos a través de cantos insistentes para que los ayuden a espantar otras aves que amenazan sus nidos. ¿Conoce historias similares, aves que se comuniquen con los humanos?



He escuchado anécdotas similares. El mejor ejemplo que conozco y que ha sido documentado, es la comunicación entre los cazadores de miel africanos y las aves llamadas Greater Honeyguides. Escribo sobre esto en mi nuevo libro, ‘The Bird Way’. Los cazadores de miel usan llamados especiales para señalar a los guías de miel que quieren seguirlos, y los guías de miel usan una llamada especial, un tirr-tirr-tirr fuerte, para señalar a los cazadores hacia los nidos de abejas escondidos. Los pájaros vuelan de árbol en árbol, gritando a medida que avanzan guiando a los cazadores por el bosque. Los cazadores siguen a los pájaros, y cuando llegan al nido, someten a las abejas y cosechan la miel, luego dejan la cera del panal para que coman los pájaros. Es una gran relación simbiótica.



Las aves dependen de la cera de abejas para obtener energía y nutrición, pero no pueden llegar a la cera sin los cazadores, quienes se encargan de las abejas y abren sus nidos. Y los cazadores necesitan la ayuda de guías de miel para encontrar los nidos porque la miel es una importante fuente de alimento para ellos.



¿Cuáles son las especies de aves más inteligentes del mundo?

​

Los loros y los cuervos son los ‘Albert Einsteins’ del mundo de las aves, los campeones en la solución de problemas y los fabricantes de herramientas. No hace mucho, una neurocientífica brasileña llamada Suzana Herculano-Houzel contó el número de neuronas en loros y pájaros cantores y descubrió que el cerebro de estos pájaros contiene un gran número de neuronas. De hecho, los cerebros de los loros y los córvidos tienen el doble de neuronas que los cerebros de primates de tamaño similar y cuatro veces más que los cerebros de los mamíferos del mismo tamaño. Los loros y los córvidos tienen un número especialmente elevado de neuronas en su gran prosencéfalo, que es el dominio del pensamiento analítico y las formas superiores de aprendizaje.



El Kea, un loro de Nueva Zelanda, es tremendamente inteligente y un hábil solucionador de problemas. También es el pájaro más juguetón del mundo, en muchos aspectos parece más un niño. Tiene una llamada de juego de gorjeo especial, casi como una risita. Pero muchas otras aves también son muy inteligentes: saltamontes, pinzones, colibríes.



Cali es una ciudad de aves: ¿cuál es la mejor manera de descubrir su inteligencia y aprender de ella?



Nunca he estado en Cali, pero estoy muy emocionada de poder visitarla algún día. Escuché que tiene más de 500 especies de aves. Sé que Cali también está llena de brillantes observadores y guías.



Mi consejo sería encontrar expertos que conozcan las aves locales e ir a donde los lleven. Dedique tiempo a observar el comportamiento de las aves. Hay tantas especies fascinantes e inteligentes a tu alrededor: hormigueros, saltamontes, colibríes, tucanes, barbudos. !El mundo de las aves está tan lleno de maravillas que te mantendrán feliz y fascinado toda la vida!

La conferencia de Jennifer Ackerman, ‘El ingenio de los pájaros’, será el viernes 12 de febrero. Tendrá traducción al español con subtítulos. Para participar hay que inscribirse en www.colombiabirdfair.com. Esta conferencia es de pago: $50.000.