La minga indígena viajará hasta Bogotá, saldrán este miércoles desde Cali

Erika Mantilla

La minga indígena saldrá en la tarde del miércoles en caravana hacia Bogotá para encontrarse con el presidente Iván Duque, luego de dos reuniones con la delegación del Gobierno Nacional en Cali.



Así lo anunció Hermes Pete, consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, en una rueda de prensa.



También aseguró que no habrá bloqueos en la Vía Panamericana durante esta nueva movilización "para enviar un mensaje al Presidente (Duque). Nos seguiremos manifestando de manera pacífica".



Dijo que en horas de la tarde se desplazarán desde el Coliseo El Pueblo hasta el CAM, en el centro de Cali, y posteriormente iniciarán su viaje a la capital del país, por determinación de las autoridades indígenas.

Lea además: No hubo acuerdo en segunda reunión del Gobierno con líderes de minga indígena

La mesa de negociación, liderada por la ministra Alicia Arango, se levantó cerca de las 3:00 p.m. este martes, luego de que no hubiera respuesta concreta sobre un encuentro con el presidente Iván Duque.



"Nosotros les pedimos fecha y hora del encuentro con él (presidente) y ellos responden que no entienden cuál es el debate", explicó el líder.



A su vez la funcionaria dijo que "el Gobierno Nacional respeta la protesta pacífica, sigue abierto al diálogo y sigue haciendo presencia en la minga indígena, pero es claro que esta no es reinvindicativa sino que es política, como lo han expresado sus integrantes".