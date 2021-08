"Karen Abudinen, ministra de las TIC, no ha sido llamada a entrevista": Fiscalía

La Fiscalía desmintió en la tarde de este lunes que la ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen, haya sido citada a entrevista para responder por el contrato que tenía como objetivo brindarle conectividad gratis a niños y jóvenes de zonas apartadas del país.



"La Fiscalía General de la Nación precisa que es falsa la información que ha circulado sobre un llamado a entrevista o interrogatorio a la ministra de comunicaciones", explicó el ente acusador.



Y añadió en el mismo mensaje: "en este momento, la Dirección Especializada contra la Corrupción avanza en las diligencias e indagaciones relacionadas con los no aforados que tendrían relación con el contrato de conectividad que ha sido cuestionado públicamente".

El escándalo surgió en diciembre de 2020, cuando se adjudicó el contrato por más de un billón de pesos a Centros Poblados, para proveer conectividad gratis a niños y jóvenes en zonas apartadas del país.



Centros Poblados debía suministrar el servicio a zonas apartadas de los departamentos de Amazonas, Arauca, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada.



Sin embargo, en junio, pasados seis meses de adjudicado el proyecto, se descubrió que Centros Poblados estaba incumpliendo con los tiempos estipulados en el cronograma de la contratación.



Al revisar qué era lo que estaba ocurriendo y la razón por la cual no se había avanzado, se encontró que, al parecer, el consorcio registrado con el nombre Unión Temporal Centros Poblados, presentó garantías falsas dentro del contrato. Además, dicha Unión no contaba con la experiencia ni la capacidad técnica y financiera para cumplir a cabalidad el contrato.



La empresa registrada presentó una garantía que aseguró que había sido expedida por el banco Itaú, pero que se comprobó que en realidad era falsa, como lo certificó la entidad financiera al aseverar que de ninguna de sus oficinas había salido tal documento.



Así las cosas, el pasado 29 de julio, la ministra de las TIC, Karen Abudinen, declaró la caducidad del contrato 1043 de 2020, no obstante, el Gobierno ya había realizado un anticipo de $70.000 millones, recursos que hay quienes afirman van a ser muy difíciles de recuperar.



La Unión Temporal Centros Poblados está integrada por cuatro empresas Ingeniería, Seguridad e Innovación (35 %), que sería la compañía con experiencia en el sector tecnológico; las tres restantes son ICM Ingenieros S.A.S (35 %), Intec de la Costa S.A.S (15 %) y Omega Buildings Constructora S.A.S (15 %), las tres empresas tienen experiencia en la construcción de carreteras y edificios, y dos de ellas están domiciliadas en Barranquilla.