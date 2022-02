Investigan la presencia de tres aeronaves presuntamente venezolanas en Arauca

Aerocivil abrió una investigación debido a la denuncia que realizo Alirio Barrera, el candidato al Senado por el Centro Democrático, sobre la presencia de tres helicópteros desconocidos, en territorio colombiano.



De acuerdo con Barrera, el piloto de la avioneta Cessna en donde él se transportaba, reportó a la torre de control la presencia de tres helicópteros, desde donde se le impidió aterrizar de inmediato.



Los hechos reportados quedaron en dos audios del piloto, registrados sobre las 4:40 de la tarde, en donde se escucha que la torre de control se comunicó con las aeronaves desconocidas, pero no respondieron al llamado y no hubo identificación. Para el dirigente político, que llegaba a Arauca a hacer campaña, las aeronaves serían venezolanas.



Barrera, declaró: “en el momento en el que nos disponíamos a aterrizar en Arauca, nos informaron de la Aerocivil que había tres aeronaves, al parecer venezolanas, y que estaban muy cerca del aeropuerto, por lo que nos pidieron tener precaución. Duramos 20 minutos y no se identificaron esas aeronaves y prácticamente nos hicieron devolver, pero el piloto del avión donde veníamos hizo algunas maniobras y se sobrevoló para poder aterrizar después”.

Además, explicó, que el capitán tuvo que hacer varias maniobras para evitar ser visualizado por las aeronaves desconocidas, que hicieron varios acercamientos peligrosos.



El personero de Tame, Juan Carlos Villate, comentó para Blu Radio que "por medios de comunicación locales estuvieron reportando que, en el sector del Amparo, Venezuela, hubo enfrentamientos y sobrevuelos en el vecino país. El tema de orden público fue allá, pero como queda muy pegado a Arauca, pues los habitantes escuchan todo".



Debido a las declaraciones de la comunidad se investiga la posibilidad de que el enfrentamiento haya sido en territorio venezolano. De igual modo, el ejército colombiano descarto que se hubiera presentado fuego cruzado.