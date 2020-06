Infantes de marina de Tumaco, Nariño, denuncian hacinamiento y mala alimentación pese a covid-19

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Infantes de marina de Tumaco, Nariño, denunciaron estar viviendo hacinados y en condiciones precarias de salubridad, pese a pandemia por el covid-19.



"Aquí nos encontramos el personal de aislados en donde hay tres contagiados (con coronavirus), esto es un sauna y una falta de respeto. Tenemos que compartir todo y no hay protocolos de bioseguridad para protegernos”, relata uno de los militares.



Según la denuncia que dio a conocer Semana Noticias, los infantes están durmiendo en un solo cuarto, dentro de un colegio.



Los militares dicen que también están alimentándose mal. “Esta comida para 11 personas no es nada, es una falta de respeto mi sargento porque mire lo poquito”, aseveró un infante mientras mostraba algunos recipientes.

“Aquí ya llevamos más de un mes y medio que nos tienen ‘mamando gallo’, pa’ allí, pa’ acá, como unos perros arrastrados, ni siquiera se acuerdan de uno. Lo único que se acuerda es moverlo a uno pa’ lado y lado y no hacen nada. Y los que tienen positivo, solamente un acetaminofén. Es lo único que dan. Sinceramente, esa es la verdad. Si no que aquí da miedo de uno demandar esas personas porque después la cogen contra uno”, denunciaron.



De acuerdo a los testimonios filtrados en varios videos, algunos infantes con covid-19 no estarían aislados.



“Me parece injustificable que, o sea, que nos metan a nosotros los tres que somos positivos con los otros siete que no son positivos, los que no le han hecho la prueba, ¿ya? Apenas fue que nos hicieron, los que fueron positivos, nos hicieron ayer, otra prueba ayer y a los otros siete. Entonces, mientras que nosotros esperamos esos resultados estamos revueltos”, expusieron.



El País conoció que autoridades de la Armada Nacional se desplazaron hasta Tumaco hacer frente a la situación.



Por ahora, la institución no se ha pronunciado sobre dichas denuncias, pero se prevé que lo haga en las próximas horas.