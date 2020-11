Incendio en Riosucio, Chocó, deja al menos dos muertos y más de 300 damnificados

Álvaro José Carvajal Vidarte

Al menos dos personas muertas y alrededor de 320 personas damnificados es el saldo parcial de un voraz incendio en Riosucio, Chocó, ocurrido en la noche de este sábado.



Aunque las llamas fueron controladas sobre las 3:00 a.m., las consecuencias de la emergencia solo se han conocido en las primeras horas de este domingo. La Gobernación del Chocó realiza desde la madrugada de este domingo un Puesto de Mando Unificado para analizar los daños.



Conrad Valoyes Mendoza, alcalde del municipio de Riosucio, confirmó en un video que el incendio se presentó en el casco urbano dejando numerosas viviendas quemadas. Los hechos se presentaron alrededor de las 11:00 de la noche y los habitantes de la región comenzaron a reportar la emergencia a través de las redes sociales.



"En estos momentos tenemos una emergencia en la cabecera municipal de Riosucio. Una gran conflagración parecida a la de 2010 o quizás peor", confirmó en sus primeras declaraciones Valoyes Mendoza, en un video compartido en las redes sociales.



Del mismo modo, el funcionario pidió desesperadamente ayuda al Gobierno Nacional y a las autoridades para controlar las voraces llamas que en ese momento tenían en emergencia a este pueblo chocoano.



"Quiero hacer un llamado al Gobierno Nacional para que nos ayude por favor. Se acaba mi pueblo, que nos ayude con helicópteros para sofocar esta gran emergencia que existe porque tenemos varias bombas funcionando pero no dan abasto. Ya hemos hablado con Presidencia, Gestión del Riesgo, con el gobernador y varios generales y requerimos ayuda", pidió el funcionario.

Según un balance parcial de la Gobernación del Chocó, las llamas que se registraron hacia la madrugada de este domingo en Riosucio causaron la muerte a dos personas y afectaron 50 viviendas. Se desconocen las causas de la emergencia.



En los videos se puede ver la forma rudimentaria con la que los habitantes intentan sofocar las llamas, pues al parecer este municipio, como varios en la región, no tiene cuerpo de bomberos o sistemas aptos para sofocar las llamas a tiempo.



Así mismo, se conoció que las personas damnificadas serán ubicadas en una institución educativa porque no hay albergues de condición de habitabilidad, mientras se coordina desde la sala de crisis las ayudas humanitarias.



Carolina Córdoba-Curi, secretaria del Interior y de Gobierno del Chocó, confirmó que el Gobierno departamental se encuentra articulando esfuerzos con el Gobierno Nacional, la Fuerza Pública, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd, y la Gobernación de Antioquia para dar respuesta a las "dimensiones catastróficas" de esta emergencia.



"Los medios aéreos fueron dispuestos para atender la emergencia pero las condiciones meteorológicas han sido adversas y las aeronaves no lograron despegar de la zona. Los medios se desplazaron por vía terrestre y en cuanto mejoren las condiciones están dispuestos todos los medios para acompañar el manejo de la emergencia. La Fuerza de Tarea Titán está acompañando en el terreno las acciones y la Fuerza Armada ha apoyado con combustible para las motobombas que ayudaron toda la noche a extinguir el incendio", indicó Córdoba.



El personero de Medellín, William Yeffer Vivas Lloreda, también chocoano, insistió en que son varias viviendas incendiadas "en un pueblo que no tiene cuerpo de bomberos, el 90 % de las viviendas son de madera y la única opción es una aeronave que ayude apagar el fuego", resaltó.



Lo que se conoce hasta el momento de esta emergencia es que se inició en la placa polideportiva del barrio Benjamín Hidalgo, el más grande del municipio, y se extendió a varias calles del municipio sin poder ser controlado.

"Se ha tratado controlar con motobombas improvisadas, cadenas humanas con baldes, hasta con las uñas y cualquier cantidad de elementos. Impotencia es lo que produce esta tragedia. Hacemos un llamado al cuerpo de bomberos de Urabá, a la Fuerza Aérea que nos envíen ayuda. Se quema Riosucio", afirmó en un video viral un habitante del municipio.



Los habitantes evacuaban las viviendas, la mayoría de madera, a medida que las llamas se acercaban y recurrían a demolerlas con motosierras y toda clase de elementos para que las llamas no se extendieran cuadras enteras. Mientras eso cadenas humanas sin ninguna coordinación se pasaban baldes con agua o mangueras caseras e intentaban controlar las llamas que ya llegaban hasta los techos de sus casas.



"Estas familias se quedaron sin nada en menos de dos horas. Yo invito a las familias, al Gobierno Nacional y a la empresa privada que nos ayuden. No tenemos motobombas, no tenemos bomberos, no tenemos nada, con la misericordia de Dios estamos tratando de controlar estas llamas. Los invito a que recojamos ayuda humanitaria para estas familias", dice otro de los habitantes.



Se conoció además que unidades de bomberos de Apartadó, Chigorodó y Carepa fueron requeridos para atender la emergencia pero nunca se pudieron desplazar hasta el lugar por problemas para su traslado aéreo.



Por su parte soldados de la Séptima División del Ejército se trasladaron al lugar para dar apoyo a los damnificados. "Se dirige al municipio un pelotón de Ingenieros del Ejército para iniciar la reconstrucción de las viviendas. También enviamos un carrotanque para entregar agua a damnificados", agregó el general Juan Carlos Ramírez, comandante de esta división.



Cabe señalar que en mayo de 2010 se presentó un incendio de proporciones similares en el mismo barrio donde ocurre hoy la tragedia conocido como Benjamín Hidalgo. Ese año fueron más de 40 casas quemadas. Y son por lo menos cuatro grandes incendios que han sufrido en su historia.



Riosucio es la segunda cabecera en importancia en Chocó por su número de habitantes que son más de 50.000. Así mismo es uno de los municipios más grandes en extensión del país y que ha vivido de una forma más fuerte el conflicto armado, con muchas personas desplazadas. Para llegar a este municipio hay tres formas: por vía aérea ya que hay una pista para avionetas, vía terrestre por una carretera a medio pavimentar o vía marítima en lancha desde Turbo.