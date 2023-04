Hubo errores en proceso de integración entre Viva Air y Avianca, según la Procuraduría 

El proceso de integración entre Viva Air y Avianca se llevó a cabo de manera errada, pues se aplicó el Código de Procedimiento Contencioso Administrativo y no la Ley 1340 de 2009, aseguró la Procuraduría General de la Nación.



De acuerdo con la entidad, en el proceso de integración, la Aerocivil permitió que empresas como Aerolíneas Argentinas S.A. Sucursal Colombia, Ultra Air S.A.S, Aerorepublica S.A, Aerovías de Integración Regional S.A y Jetsmart intervinieran de manera directa en el procedimiento cuando sólo tenían derecho a participar entregando información sobre la integración de las aerolíneas.



Y posteriormente, según el Ministerio Público, la Aeronáutica recayó en el error al determinar la resolución 79 del 18 de enero de 2023 “que todo lo actuado desde agosto de 2022 quedaría sin efecto sino se aplicaba la Ley 1340”



Sin acatar lo regulado, la Aeronáutica avaló la intervención de terceros como intervinientes y no como aportantes de información con respecto a la integración de Viva Air y Avianca, señaló la Procuraduría.



Por esta razón, la entidad de control interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación para que la Aerocivil adecue el procedimiento a la norma especial sin que ello implique más demoras.