"Hay acuerdo para extender plazo de encendido de Hidroituango": Daniel Quintero

Hidroituango tendrá más tiempo para entrar en operación. Esa fue la declaración que dio en la mañana de este jueves el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. “Llegamos a un acuerdo con el Gobierno Nacional: vamos a tener los tiempos necesarios para poder hacer las pruebas, chequeos y simulaciones necesarias en el proyecto”, sostuvo.

Aunque no compartió mayores detalles sobre el acuerdo, el mandatario precisó que este sábado, en el Puesto de Mando Unificado que revisará los riesgos del proyecto para las comunidades aguas abajo, se formalizará la extensión de los plazos para que pueda tener lugar un encendido seguro del proyecto. “No quiero encender Hidroituango si no está 100% seguro”, agregó.



El alcalde, sin embargo, no precisó si el acuerdo para aplazar el encendido que está proyectado para el 30 de noviembre incluye, también, el aplazamiento de las sanciones económicas por parte de Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).



Dijo que a partir del sábado, una vez esté en firme la circular conjunta con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), se podrá gestionar ante la Creg el aplazamiento de las sanciones. “El acuerdo nos podrá dar herramientas adicionales para pedir el aplazamiento de las sanciones”.

¿Habrá o no multas?

En el mismo tono se pronunció el gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, quien secundó al alcalde en su anuncio. Lo que no quedó muy claro es si en realidad hay una acuerdo oficial para la extensión de los plazos, pues estos cobran relevancia es a partir del cronograma con el que EPM de comprometió con el sistema energético nacional. De lo contrario, la empresa se haría acreedora a una sanción que alcanza los 190 millones de dólares.



“El acuerdo va a quedar materializado en la circular del sábado. Eso va a permitir que EPM haga todas las pruebas, que se a larguen los tiempos necesarios, de modo que no haya presión. Ya luego se gestionarán los plazos con las instituciones para evitar las sanciones”, fue lo que expresó el gerente de la prestadora de servicios públicos.



Horas antes, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, había reiterado su petición de que la Creg, con la mediación del presidente Gustavo Petro, decidiera no sancionar a EPM si incumple el plazo exacto del 30 de noviembre para empezar a generar energía.



Un mensaje compartido este miércoles por la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, teje puntadas sobre las inquietudes que dejó el nuevo anuncio del alcalde Quintero: “El Puesto de Mando Unificado no tiene funciones frente a la situación regulatoria de EPM y sus compromisos contractuales ante la Creg. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) faculta a EPM para tomar todas las medidas necesarias frente al riesgo. Debe hacerlo”.



Lo que respondió el gerente Carrillo ante esta salida de la ministra, que deja en claro que la contrarreloj respecto a las multas por un posible incumplimiento aún está vigente, fue que “sorprende que haya tantas ganas de una sanción para EPM”.



El tono, nuevamente, luce poco conciliador, y más cuando esta semana el alcalde Quintero arremetió contra las ministras Muhamad y de Minas y Energía, Irene Vélez, cuestionando su compromiso con el proyecto.



“No hemos recibido el apoyo que esperábamos del Gobierno Nacional, en especial de la ministra de Minas y Energía y de la ministra de Medio Ambiente. Lo que hemos visto es una especie de presión para que corramos. A pesar de que el presidente está de acuerdo con que haya pruebas, ellas, de alguna manera, parece que quisieran que sancionaran a EPM”, dijo el mandatario.



En todo caso, lo que aseveró este jueves el alcalde es que ya no lo “trasnocha” el 30 de noviembre como plazo para el encendido. Eso sí: en medio de ambigüedades, afirmó que este podría tener lugar antes o mucho después de esa fecha, cuando la Gobernación y la Sociedad Hidroituango (propietaria del proyecto) han dicho que “difícilmente” el proyecto generará energía este mes.