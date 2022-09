Gobierno y la Creg llegaron a un acuerdo para la reducción de las tarifas de la energía en el país

El Gobierno Nacional y la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg, llegaron este viernes a un acuerdo para la reducción de las tarifas de energía en el territorio colombiano.



Así lo confirmó Camilo Sánchez, presidente de la Asociación de Empresas de Servicios Públicos, Andesco, quien explicó que la reducción en los precios del servicio de energía se empezaría a reflejar desde noviembre.



Al respeto, Sánchez detalló que no se puede decir con exactitud desde qué día bajará el precio de la energía, pero que seguramente sí se empezará a ver reflejado en dos meses. "No podemos decir un día exacto, es en noviembre. No se puede decir que mañana porque eso tiene un trámite, aún no sabemos bien el porcentaje, pero lo que sí está claro es que sí baja, que ya no seguirá creciendo", dijo.



Además, agregó que "es un acuerdo de voluntades, toda la cadena se puso de acuerdo. La institucional se respeta, por eso sigue la Creg siendo el ente rector de la energía. Lo que sí es que tenemos que tener claridad en que hay que buscar el mejor indicador, el mejor indexado para el futuro por eso hay que tener este diálogo permanente para, con esas técnicas, poder afrontar las necesidades que tiene el país".



El Gobierno Nacional y la Creg, llegaron este viernes a un acuerdo para la reducción de las tarifas de energía en el país, la cual se empezaría a reflejar desde noviembre.



Al respecto, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, explicó que el acuerdo se logró luego de tener más de 20 reuniones con las empresas de energía, congresistas y asociaciones de usuarios, así como con mandatarios locales y departamentales.



De igual manera, la Ministra indicó que son cuatro los acuerdos a los que se llegaron. El primero de ellos está relacionado con una serie de regulaciones que van a permitir, en lo inmediato, afectar positivamente la tarifa en beneficio de los usuarios.



"En segundo lugar tenemos la voluntad de las empresas generadoras y comercializadoras de hacer una renegociación de los contratos para que se pueda beneficiar de esa manera a los usuarios. El tercer lugar es que vamos a tener un seguimiento de esos acuerdos tanto de parte de la Creg como por parte del Ministerio de Minas y Energía", comentó Vélez.



Finalmente, la Ministra dijo que el cuarto acuerdo está relacionado con el diálogo. Así entonces, Vélez recalcó que seguirán conversando para obtener más logros que beneficien a los usuarios.