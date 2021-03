Erika Mantilla

Funcionaria de Subred Norte ESE en Bogotá, no priorizada, habría recibido vacuna anticovid

La Subred integrada de Servicios de Salud del Norte de Bogotá anunció que investigará el caso de una de sus funcionarias quien habría sido vacunada, a pesar de no ser parte del personal de salud o personal de apoyo de primera línea de atención del covid-19.



El caso se conoció cuando Carolina Cárdenas, politóloga empleada de la Subred Norte, publicó una imagen en Instagram en la que celebraba haber recibido la primera dosis de las dosis de la vacuna contra el covid-19, desarrollada por Pfizer.



De ser cierto lo anterior, Cárdenas habría sido vacunada a pesar de no hacer parte de ninguno de los grupos poblacionales priorizados por el Gobierno Nacional en la primera etapa del plan de vacunación contra el coronavirus.



Jaime Humberto García, gerente de la Subred Norte, afirmó que la entidad viene adelantando el plan de vacunación de acuerdo con la indicación del Ministerio de Salud, pero investigará el caso de la politóloga Cárdenas.



"Rechazamos enfáticamente la situación por la cual una persona no perteneciente al talento humano en salud perteneciente a nuestra Subred fue vacunada", indicó García.



"Adelantaremos la investigación correspondiente y nos comprometemos a seguir cumpliendo estrictamente el plan de vacunación, acorde con los lineamientos del Ministerio de Salud y de la Secretaría Distrital de Salud", agregó.

Lea además: El balance que el ministro Fernando Ruiz hace del año de la pandemia