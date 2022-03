Fiscalía acusó formalmente a la mamá y el padrastro de Sara Sofía por su desaparición

La Fiscalía acusó formalmente a Carolina Galván, mamá de la menor Sara Sofía Galván, y Nilson Díaz, padrastro, por la presunta desaparición de la menor.



“Carolina Galván y Nilson Díaz sabían que estaban ocultando a la menor Sara Sofia, que estaban informando falsamente sobre su ubicación, sabían que con su actuar estaban sustrayendola del amparo de la ley (...) Con ese comportamiento lesionaron sin justa causa el bien jurídico de la libertad de Sara Sofia”, indicó la Fiscalía durante la acusación.

La Fiscalía agregó que Carolina y Nilson tenían la capacidad de comprender lo que estaban haciendo.



De acuerdo con la Fiscalía, Carolina Galván sustrajo a Sara Sofía del cuidado de Xiomara Galván (tía de la menor), el 15 de enero, mediante engaño, primero por un fin de semana, pero después empezó a sacar pretextos para no devolverla “continuando hasta este momento desaparecida, siendo tan importante el aporte de cada uno de ustedes (Carolina y Nilson) en su desaparición”.



La fiscal señaló que Carolina y Nilson ocultaron a Sara Sofía en la vivienda de este hombre, dando información falsa de su ubicación y entregando información que no corresponde para que no pudieran encontrarla.