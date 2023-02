Expresidente de la SAE denuncia amenazas hacia su familia

Daniel Rojas, quien hace pocos días fue suspendido de su cargo como presidente de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, por orden de la Procuraduría, denunció a través de sus redes sociales que algunos vecinos le han advertido de movimientos sospechosos de camionetas polarizadas y motos frente a la casa de sus padres.



"Me preocupa que vecinos me alertan sobre hombres en moto y camionetas con vidrios oscuros que han estado parqueados frente a la casa donde habitan mis padres con actitudes sospechosas", escribió en Twitter.



Hasta el momento se desconocen los detalles de las amenazas en su contra y si Rojas hizo la respectiva denuncia a las autoridades correspondientes.



Cabe mencionar, que la decisión de la procuradora Margarita Cabello de suspender a Daniel Rojas de su cargo como presidente de la SAE, ha generado polémica, pues se hizo luego de que la SAE presentara unas denuncias ante la Contraloría y Fiscalía por irregularidades en la venta de unas acciones de la Triple A, que es la empresa que maneja los servicios públicos de aseo, acueducto y alcantarillado de Barranquilla.



En consecuencia, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo le pidió a la procuradora Margarita Cabello suspender a Daniel Rojas de la presidencia de la SAE para según él, salvar los servicios públicos de la ciudad.



Organizaciones sociales como la Federación Campesinos de Colombia le han solicitado abiertamente a la procuradora reintegrar en su puesto al funcionario suspendido.



