Excomisionado de la verdad Leyner Palacios denunció amenazas de muerte en su contra

El excomisionado de la verdad y líder social en el Chocó, Leyner Palacios, denunció amenazas de muerte en su contra que, al parecer, vendrían de un grupo armado ilegal de la zona.



"Tengo mucho miedo y me voy a esconder para que no me maten, no quiero que vean mi ataúd lleno de mi cuerpo injustamente asesinado sea otro botín de impunidad, he comprendido que la amenaza es la puerta al cementerio", expresó Palacios en su cuenta de Twitter.



Tengo mucho miedo y me voy a esconder para que no me maten, no quiero que vean mi ataúd lleno de mi cuerpo injustamente asesinado sea otro botín de impunidad, he comprendido que la amenaza es la puerta al cementerio. @HelenaSuecia @UEenColombia @ONUHumanRights @FranciaMarquezM — Leyner Palacios A (@PalaciosLeyner) February 19, 2023

En diálogo con Blu Radio, el líder social confirmó que ya recibió una llamada desde el Ministerio del Interior, además de un esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección.



La JEP se pronunció sobre este hecho y pidió a las autoridades que protejan la vida del líder social.



"La JEP solicita que de manera inmediata las autoridades competentes protejan la vida y seguridad de Leyner Palacio. La construcción de la paz de Colombia solo es posible con el respeto a la vida", escribió la JEP en su cuenta de Twitter.