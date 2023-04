“Es momento de parar el fuego”: Iglesia católica se pronunció sobre la Paz Total en Colombia

A raíz del inicio de la Semana Santa, este domingo el presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de la Catedral Primada de Colombia, monseñor Luis José Rueda Aparicio, se pronunció sobre los diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y la guerrilla del ELN.



Así lo dio a conocer en exclusiva para Blu Radio, donde manifestó la importancia de hacer un cese al fuego bilateral como muestra y acto de paz para la población colombiana.



“Que no desistan y que vayan caminando en los diálogos, que vayan avanzando, que vayan dándose cuenta de que en las regiones y en el país todos estamos esperando que se den frutos de paz. Es necesario llegar a un momento al cese al fuego. Es necesario que las armas se silencien para que crezcan los cantos de los niños, de los adultos, de todas las familias, entonces un llamado a no desistir. El camino del diálogo es el único camino que nos puede llevar a una Colombia reconciliada y en paz”, precisó monseñor Luis José Rueda Aparicio, para el medio radial.



De igual forma, Rueda fue enfático en rechazar los atentados de los grupos armados ilegales contra la fuerza pública y los civiles, por lo que indicó que estos grupos deben ingresar a una sociedad democrática.



“Tenemos que lamentar y deplorar profundamente los atentados contra la vida de hombres y mujeres. Las víctimas de la guerra de un lado y del otro son lo que nos hace pensar que es el momento de parar el fuego, que es el momento de buscar la paz y el Papa Francisco no los ha dicho con mucha claridad. Colombia es un país que no puede acostumbrarse a vivir en la violencia. Nosotros estamos llamados a vivir la fraternidad, a soñar la paz, a construirla con esperanza y este es un momento difícil y crítico. Yo quiero animarlos en el nombre del señor y que la Semana Santa contemplando a cristo nos anime a todos”, aseveró el máximo jerarca de la iglesia católica en Colombia.



En este espacio, también aprovechó para hacer un llamado a los feligreses en este "tiempo especial de paz y reconciliación".



“La Semana Santa es un tiempo especial que nos permite poner los ojos y el corazón en cristo Jesús. El mensaje es de esperanza, de paz, de reconciliación y de salvación”, concluyó el religioso.