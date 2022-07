En gobierno de Duque la cobertura del PAE habría aumentado en 700 mil estudiantes

La Unidad de Alimentos para Aprender (UApA), entidad rectora de la alimentación escolar en el país, entregó un balance preliminar del trabajo realizado en los últimos cuatro años para garantizar la entrega del complemento alimentario en los colegios públicos del país.



Según informó, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) benefició a 6 millones de estudiantes en 2022, un crecimiento de 700.000 estudiantes frente al 2018, que cerró con 5,3 millones.



Así mismo, señaló que de las 96 Entidades Territoriales Certificadas (ETC) que hay en el país, este año un total de 67 iniciaron los programas de alimentación escolar al mismo tiempo que iniciaron los calendarios escolares. En 2018, sólo 25 ETC tuvieron un inicio oportuno, según indicaron.



“Hoy, las leyes garantizan el presupuesto del PAE año a año lo que permite planear con tiempo suficiente y avanzar en procesos contractuales, lo que redundará en el inicio oportuno del PAE en todo el país, así como la disminución de interrupciones en el servicio”, comentó el director de la Unidad de Alimentos para Aprender, Juan Carlos Martínez.



Otro dato que quiso destacar la UApA tiene que ver con el presupuesto a nivel nacional para el PAE, que en los últimos cuatro años aumentó en más del 40 %, según señalaron.



Martínez sostuvo que la institucionalidad, control social, acceso a la información y transparencia, son los principales legados que deja su administración del PAE. Dijo que con los reportes semanales para hacer seguimiento detallado sobre el funcionamiento del programa ya es posible, en el corto plazo, identificar situaciones críticas rápidamente para tomar las correctivas necesarias y, a nivel de proyección, establecer la asignación objetiva de presupuestos anuales por resultados.



Justamente, el reciente informe semanal del PAE, con corte al 23 de junio de 2022, señala que a la fecha los estudiantes de Magdalena siguen sin acceder a su derecho a la alimentación escolar, mientras otras 3 ETC (Cartagena, Ciénaga, Pitalito) suspendieron la atención.