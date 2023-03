El 62 % de los colombianos cree que el sistema pensional debe cambiar, según encuesta del CNC

De cara a la radiación de la reforma pensional que adelanta el Gobierno Nacional, la Asociación Nacional de Empresarios Colombia (Andi), entregó los resultados de una encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría (CNC), con relación a la percepción que tienen los colombianos del sistema pensional.



Para el 90 % de los colombianos es claro que su aporte a pensiones es una inversión para su vejez, sin embargo, el 62 % considera que el sistema pensional en Colombia debe cambiar parcial o totalmente, el 23 % afirma que debe permanecer igual y el 15 % no sabe.



Por otro lado, la reforma propone prácticamente el traslado de los ahorros de cierta cantidad de trabajadores a Colpensiones, un punto que estuvo presente en dicha encuesta, pues el 94 % ve como un derecho poder elegir dónde aportar a su pensión, ya sea en un fondo público o privado.



Lea además: Aerocivil anunciará este martes decisión sobre integración de Avianca y Viva Air



Sin embargo, llama mucho la atención que el 81 % prefieren que sus aportes de pensión se acumulen en una cuenta de ahorro individual a su nombre, cuyos recursos son de su exclusiva propiedad y el 19 % optan por que estos vayan a un fondo común, a través del cual con sus aportes pagan las pensiones de quienes están pensionados hoy en día.



Ligado a este punto, solo el 31 % desea que sus ahorros sean manejados por el Gobierno y el 69 % dice que es mejor que su ahorro pensional esté en una cuenta personal administrada por expertos de un fondo de pensiones



Con relación a otro punto que plantea la reforma, sobre el denominado pilar solidario, el cual establece entregar un auxilio económico a personas mayores de 65 años que no tienen la oportunidad de pensionarse, el 70 % de los colombianos afirma que para mejorar el sistema pensional se debería contar con un fondo para los adultos mayores que no tienen ingresos, financiado por el Estado.



Le puede interesar: "No es un golpe de Estado": presidente de Federación de Departamentos sobre mensaje de 'Libertad y Orden'



“Es evidente que probablemente la gran diferencia va estar en quien fondea realmente el pilar solidario, de alguna forma hemos entendido que este pilar estaría primordialmente financiado con las pensiones de las personas que tienen hasta tres salarios mínimos en este momento cotizados”, señaló Bruce Mac Master, presidente de la Andi.



De acuerdo con los resultados de la encuesta, los temores más comunes que tienen respecto al ahorro pensional, al 69 % les preocupa que cambien los requisitos para pensionarse, por ejemplo, que incrementen la edad de pensión o las semanas cotizadas, el 36 % dice teme que el Gobierno no cumpla su promesa de pensionarlo y al 28 % le preocupa que cuando cumpla con todos los requisitos no haya dinero para hacerlo.



La encuesta fue realizada a 2.900 personas por vía telefónica, lo cual representa según Pablo Lemoine, presidente CNC, la opinión de más de 37 millones de colombianos.