Duque pide celeridad en extradiciones a EE.UU. de guerrilleros del ELN, por narcotráfico

Erika Mantilla

El presiente Iván Duque aseguró que espera que en el 2021 se materialicen las primeras extradiciones de los guerrilleros del ELN detenidos por narcotráfico a Estados Unidos, durante el saludo oficial al cuerpo diplomático acreditado en Colombia.



"Hemos sido claros: en la lucha contra el terrorismo no hay dudas ni hay aspavientos. Tenemos que mantener un espíritu firme y no claudicante y, por lo tanto, seguiremos solicitando a otros Estados que cumplan las órdenes de la justicia para castigar ejemplarmente a quienes han incurrido en la práctica del terrorismo", agregó el mandatario.



El jefe de Estado además aprovechó la oportunidad y reiteró la solicitud hecha a la Misión de Observación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que monitoree el cumplimiento de las penas de la justicia transicional en cabeza de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).



Duque agregó que celebra las imputaciones que se han hecho por secuestro contra los máximos responsables de la antigua guerrilla de las FARC, pero aseguró que la imputación no es suficiente, pese a ser un primer paso importante y relevante.



“El anhelo de los colombianos es que veamos penas proporcionales y efectivas a la luz del derecho internacional. Y que podamos ver la absoluta incompatibilidad de ostentar representación política con cumplir penas por crímenes de lesa humanidad. Hacemos un llamado para que la comunidad internacional entienda esa coherencia”, dijo el presidente.



Según el mandatario, la concurrencia de esas dos condiciones implica una revictimización de quienes han sido lacerados por los fusiles, por las persecuciones, violaciones y la usurpación de la juventud o de niñez, al ser reclutados muchos ilegalmente.

Lea además: Los grandes retos que tendrá Diego Molano al frente del Ministerio de Defensa