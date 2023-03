“Debemos evitar la fragmentación de la inversión”: Director del DNP

En el marco de una audiencia pública realizada en Cali, Valle del Cauca, sobre el proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo, el Director del Departamento Nacional de Planeación (DNP) Jorge Iván González aseguró que la intención del Gobierno Nacional es estimular la inversión privada con el objetivo de fortalecer la economía nacional.



"El Estado interviene para apalancar la inversión privada, porque este es un Gobierno que cree en la importancia de estimularla. Se trata de una política con un respeto profundo por la iniciativa privada y la política de crecimiento verde", señaló González.



Sin embargo, el director del DNP señaló que se debe evitar la fragmentación de dicha inversión que según el subdirector general de Inversiones, Seguimiento y Evaluación, Alejandro Herrera, estaría cerca de los $950 billones.



"Esto no quiere decir que el Gobierno quiera ser centralista. Absolutamente no. Yo les pediría, los invitaría, a que no departamentalicemos la inversión. Lo que pedimos es saber cuáles son los proyectos estratégicos de la región y nosotros aceptamos la propuesta. Eso no es centralista", enfatizó González.



Por su parte Herrera dijo que los recursos que se orienten a estos proyectos deben atender las necesidades regionales, pero que debe existir inversión de la nación, del sector privado, entes territoriales y que exista cooperación internacional, "Esto tiene que ser multisectorial, rompiendo a la lógica de que cada sector es dueño de su presupuesto".



En medio de esta audiencia, el director del DNP afirmó que el Plan Nacional de Desarrollo tuvo un cambio completo en la metodología, logrando que los ministros dejaran la mirada sectorial y se incorporaran en una misión multisectorial.



A este evento también asistieron congresistas, representantes de gremios empresariales y líderes sociales quienes presentaron algunas propuestas esperando sean incluidas en el PND relacionadas con el aumento de vías terciarias, el fortalecimiento del puerto de Buenaventura, la ampliación de la estrategia férrea, la liberación de la deuda de Emcali para invertir en proyectos de transformación energética, entre otras.