Daniel Quintero le solicitó a Petro que congele las tarifas de energía donde opera EPM

En una rueda de prensa convocada este viernes, el alcalde Daniel Quintero le solicitó al presidente Gustavo Petro congelar las tarifas de los servicios públicos donde opera EPM.



Quintero leyó la carta completa que le envió al presidente Petro para hacer la solicitud formal de congelamiento de tarifas. “Señor presidente, como gobernantes, es cada vez más difícil dormir tranquilos cuando vemos cómo se ha encarecido el costo de vida de nuestros ciudadanos”, comenzó el mandatario local.



“Mercar vale el doble, la gasolina no para de subir y los servicios públicos tienen precios irracionales. Llegar a fin de mes se ha convertido cada vez en una tarea más difícil para nuestras familias, especialmente las más pobres. En mi condición de alcalde de Medellín he recibido con optimismo el decreto presidencial 0227 del 16 de febrero de 2023, mediante el cual usted como presidente reasume las funciones en materia de servicios públicos domiciliarios antes en cabeza de la Creg”, especificó el alcalde.



Así entonces, hizo la petición directa: “En atención a este hecho, me permito solicitarle respetuosamente, se me autorice congelar la tarifa de servicios públicos de EPM en Medellín, Antioquia, Córdoba, Bolívar, Sucre, Santander, Norte de Santander, Caldas, Quindío, Risaralda, Quibdó, Providencia y Santa Marta”.



Esta solicitud, que hizo pública este viernes, ya estaba concertada previamente con el Gobierno Nacional. De hecho, funcionarios del alto Gobierno como la ministra de Trabajo, Gloria Flórez, ya había anunciado cerca de la medianoche que tanto Petro como Quintero harían anuncios importantes “en beneficio de los colombianos”, por lo que se espera que en el curso de la mañana de este viernes el presidente responda positivamente a la solicitud de Quintero.

