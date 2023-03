Crítica situación en Tarazá, Antioquia: queman peaje y atacan infraestructura de acueducto

Una crítica situación de orden público se presenta en el Bajo Cauca antioqueño, donde se han desatado en los últimos días una serie de hechos violentos que ya dejan dos muertos y 25 heridos, en el marco del paro minero, el cual el presidente Gustavo Petro aseguró que el Clan del Golfo está detrás de los hechos.



"Hay que decirlo, el Clan del Golfo no tiene voluntad de paz. No puede acercarse ninguna organización a una negociación con la justicia para un desmantelamiento pacífico si en su cabeza lo que tienes es defender a ultranza las economías ilegales, la minería o el narcotráfico", expresó el mandatario este domingo.



Petro aseguró que todas las vías están bajo control. No obstante, pidió a todas las personas que hoy participan en ese tipo de actos que la suspendan de manera inmediata y, por tanto, la fuerza pública desplegada a esta zona se quedará de manera indefinida en el Bajo Cauca.



Sin embargo, la situación de orden público no ha terminado, pues en las horas de la noche de este domingo, 12 de marzo, hombres encapuchados prendieron fuego al peaje en Tarazá, Antioquia y, posteriormente, dañaron la infraestructura de acueducto, como lo confirmó el mismo presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de Twitter.



Lea aquí: "Clan del Golfo les pagó para hacer daño": Petro sobre jóvenes que cometen vandalismo en paro minero



Según el mandatario, la población quedó sin agua potables, luego de que sujetos rompieran la tubería. Por estos hechos, Petro rechazó estos actos y concluyó que el Clan del Golfo rompió el cese al fuego bilateral con el Gobierno.



"Han dejado sin agua potable a Tarazá, al romper los tubos. El clan del golfo contra el pueblo humilde. Afectar el agua potable de una ciudad es poner en riesgo la vida de niños y niñas, de todo ser humano. El clan del golfo con su hostilidad contra la población ha roto el cese al fuego", dijo Petro.

Han dejado sin agua potable a Tarazá, al romper los tubos. El clan del golfo contra el pueblo humilde. — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 13, 2023

Por otro lado, el peaje del municipio también fue quemado, por lo que un grupo especial de la Fuerza de Tarea Alquiles del Ejército Nacional y

Policía se desplazó desde el Batallón de Infantería hasta el peaje para atender la situación de orden público.

#AEstaHora un grupo especial de la Fuerza de Tarea Alquiles del Ejército Nacional y @PoliciaColombia se desplazó desde el Batallón de Infantería Aerotransportado No. 31 Rifles, hasta el peaje de Tarazá #Antioquia para atender la situación de orden público.#PlanAyacucho pic.twitter.com/uHzQRCW5Z4 — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) March 13, 2023