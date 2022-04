Congresista pide que candidatos le pongan la lupa a los bienes extintos del narcotráfico

"Los predios que fueron incautados al narcotráfico y que pasaron a ser de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, deberían ser entregados a las ciudades de manera gratuita", esa es la propuesta del representante Juan Fernando Reyes Kuri, quien aseguró que los gobiernos locales no deberían entregar dinero a cambio de estos.



Según manifestó el Representante, actualmente en Colombia hay más de 3.000 bienes extintos del narcotráfico que podrían utilizarse para realizar proyectos culturales, deportivos o educativos. Por lo cual, Reyes Kuri instó a los candidatos presidenciales a "ponerle la lupa a estos".



"Sin importar quien gane las elecciones presidenciales, es clave que el próximo Presidente se comprometa con este asunto para la reparación colectiva de víctimas del narcotráfico en el país", dijo.



Además, el Congresista se refirió específicamente a lo que ocurre en Cali y el Valle del Cauca, y aseguró que no debería permitirse que estos predios sean comprados por los municipios por altas sumas de dinero. Esto haciendo referencia al antiguo Club San Fernando, que fue adquirido por la Alcaldía de Cali para construir es este un parque tecnológico.



“En el Valle hemos sido víctimas del narcotráfico, y como víctimas, lo mínimo que merecemos es que el estado devuelva, a título gratuito, estos bienes extintos", manifestó Reyes Kuri.



Entre tanto, reiteró que se espera que próximamente se lleve a cabo un debate en el Congreso de la República en el que se analizará un proyecto de ley de su autoría, con el cual se buscará transferir a los municipios de forma gratuita los bienes incautados al narcotráfico.



"Esto es muy importante para Colombia, pero en especial para el Valle, porque aquí tenemos 983 bienes extintos. La mayoría están en Cali (464) que podrían pasar a transferencia gratuita y no comprarlo como hizo el alcalde Jorge Ospina con el lote del Club San Fernando, dinero que podríamos invertir en la reactivación económica que tanto necesitamos tras el paro nacional", puntualizó el Representante.