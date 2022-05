Comunidad de Cáchira, Norte de Santander, linchó al presunto asesino de la menor Karina Blanco

El asesinato y violación de Karina Blanco, de 16 años de edad, causa conmoción en Cáchira, Norte de Santander. La menor había desaparecido en la mañana de este martes, cuando se dirigía al colegio, y su cuerpo fue encontrado en un río.



Según el testimonio de los habitantes de la vereda Los Alpes, el cuerpo de la menor tenía signos de violencia física y heridas con arma cortopunzante. Tras el hallazgo, alrededor de 80 personas lincharon al presunto asesino.



El alcalde del municipio, Javier Pabón, contó que la niña se percató de que un hombre la perseguía y alcanzó a enviar una foto por WhatsApp a una persona cercana. Después de eso, se perdió el contacto con la víctima y la foto del presunto agresor fue divulgada en redes sociales.



Con esa imagen, los vecinos de Cáchira buscaron al hombre y lo lincharon. Aunque las autoridades intentaron intervenir, de acuerdo con la versión del Alcalde en entrevista con Blu, "cuatro o cinco policías no podían hacer algo en contra de 80 o 100 personas que llegaron a hacer la justicia por sus manos".



Por su parte, el comandante de la Policía de Norte de Santander, coronel Carlos Martínez, reportó que “la Policía, al enterarse, se traslada al sitio y les quita a esa persona extranjera de 55 años. Estando en ese procedimiento a los policías les atravesaron un camión y evitaron que salieran del sitio”.



Según dio a conocer el alcalde Pabón, el hombre no era oriundo de Cáchira: "El supuesto asesino no era del municipio, llegó unos meses atrás a trabajar en la zona y venía de Venezuela. Él consiguió trabajo haciendo labores de jornalero a diario".



Las investigaciones de las autoridades de la localidad indican que el hombre trabajaba cerca de la finca donde vivía la menor. "Posiblemente ya le estaba haciendo seguimiento, dándose cuenta a qué horas se iba, a qué horas llegaba”, detalló Pabón.