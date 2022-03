Citarán al registrador Alexander Vega para que responda por votación que se habría perdido

Ante la plenaria del Senado la oposición citará, en las próximas semanas, al registrador nacional Alexander Vega, para que responda porque en los escrutinios de la votación al Congreso se habían perdido más de 300 mil votos.



Desde el lunes pasado el Pacto Histórico denunció que en el precontreo del domingo pasado no les apareció votación en al menos 23 mil mesas de votación, lo cual según el partido, era algo imposible porque se tenía certeza que se registraron votos a su favor.



De acuerdo con el senador Gustavo Bolívar, en los escrutinios ya les han empezado a aparecer los votos que les “robaron”, que según sus cuentas podría superar los 300 mil y que eso les llevaría a ganar al menos dos curules más en el Senado, para llegar a 18 y no 16 como se tiene en el reporte provisional.



Entre los citantes al debate a la plenaria del Senado está el senador Antonio Sanguino, de la Alianza Verde, quien pretendía ser reelecto pero se quemó. Según el congresista “yo creo que a la oposición nos corresponde, vamos a citar un debate de control político porque lo que aquí está ocurriendo es absolutamente grave. En mi caso, es como si no hubiera estado en el Congreso, como si me la hubiera pasado de escándalo en escándalo, como si no hubiera hecho campaña como para que viera reducida mi votación de esa manera como lo está diciendo la Registraduría”.



Según el congresista de la oposición “he tenido la información de votos que no aparecen registrados y es gente que votó por nosotros, que reportó esa votación, alteraciones en los formularios E-14, inconsistencias en el preconteo, aquí hay un sin número de irregularidades que se suman a las 29.000 mesas denunciadas por el Pacto Histórico y por Fuerza Ciudadana y el común denominador es que eso nos está ocurriendo a las fuerzas progresistas y ciudadanas”.



Por su parte el senador liberal Guillermo García Realpe, sostuvo que “hay muchas motivaciones para un debate, como es la compraventa descarada de votos a través de mermelada de los gobiernos nacional, departamentales y municipales, hay una vulgaridad a partir de la caída de la Ley de Garantías, como mal ejemplo para todos los gobernantes. Hay votaciones muy sospechosas, muy altas para algunas organizaciones políticas y recortes para ciertos candidatos de centro, centroizquierda e izquierda”.