"Cínicos terroristas": Gobierno, ante amenazas del ELN por muerte de alias 'Fabián'

El ministro de Defensa, Diego Molano, se refirió a las intimidaciones realizadas por ELN contra el Gobierno Nacional tras la muerte de alias 'Fabián y aseguró que "el Estado no acepta amenazas de narcoterroristas".



Luego de que el grupo guerrillero, en la madruga de este jueves, hizo un llamado a sus estructuras a unirse para responder con actividades criminales el operativo realizado por la Fuerza Pública contra su excabecilla, Molano manifestó que los integrantes del ELN son unos "cínicos terroristas".



"A los criminales como 'Fabián' o se someten a la justicia o vamos a seguir combatiéndolos con total contundencia y a las organizaciones como el ELN, o cesan su actuar criminal y se demosvilizan o el Estado irá tras ellos. Sin tregua continuaremos en la derrota del ELN y en la defensa de los colombianos", comentó.



Además, dijo que "criminales" como alias Fabián no tienen refugio en el país, por lo cual, las Fuerzas Militares continuarán ejerciendo el poder legitimo del Estado e irán tras todos aquellos que afecten la seguridad nacional.



"El terrorista del ELN alias Fabián delinquía en Colombia desde hace cuatro décadas; durante su vida de criminal asesinó, secuestro, reclutó menores para la guerra, estaba dedicado al narcotráfico y desplazó a miles de familias humildes. 'Fabián' fue un criminal que causó mucho dolor y sufrimiento a los colombianos, era un terrorista", detalló Molano.

"Cínicos terroristas" dice el Ministro de Defensa @Diego_Molano, en respuesta del Gobierno al ELN tras la carta donde anunciaron represalias por la muerte de alias Fabián. pic.twitter.com/HJwHK8YEwg — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) September 30, 2021



Por su parte, el comisionado de Paz, Juan Camilo Restrepo, enfatizó en que el ELN no debería estar amenazando al Gobierno, sino de luto por el daño que le han hecho al país.



“Lo primero que hay que decir es que no amenacen al pueblo colombiano. Lo segundo deben de estar de luto es por todo el daño que se le ha hecho con su accionar al pueblo colombiano, no estar de luto por la muerte de alias Fabián”, mencionó Restrepo.



Agregó, además, que respalda el operativo realizado por la Fuerza Pública contra el excabecilla en zona selvática del Chocó y que rechaza el hecho de que el grupo guerrillero continúe ejerciendo acciones criminales contra la población civil y militar.



“Dicha persona muere como producto de las operaciones realizadas el pasado 16 de septiembre, y fue precisamente nuestra fuerza militar, nuestros soldados, quienes le realizaron la atención y el traslado a un centro hospitalario, garantizando su vida, pero que muere precisamente por consecuencia de lo antes enunciado. Es un error querer equiparar el accionar de nuestra Fuerza Pública, que constitucionalmente realiza acciones para defender la vida, honra y bienes de los colombianos, con quienes están al margen de la ley y realizan actos criminales”, precisó.



Lea también: Alias 'Fabián' murió en una clínica en Cali y no en un bombardeo como había sido confirmado

Amenaza del ELN

A través de un comunicado divulgado en la madrugada de este jueves, el grupo guerrillero lamentó el fallecimiento de su líder alias Fabián y calificó como "descomunal" el operativo realizado por la Fuerza Pública contra el hombre.



Indicaron que con este operativo el Gobierno los ha autorizado para responder de la misma forma, por lo cual, amenazan al presidente Iván Duque y al ministro Diego Molano advirtiendo que tomarán represalias mediante posibles actividades criminales.



“En otras palabras, el Gobierno de Duque y el Ministro Molano nos han autorizado para usar de manera desproporcionada la fuerza y los explosivos, el Gobierno y los militares no pueden volver a sacar los argumentos sesgados que cuando nosotros usamos los explosivos es terrorismo, pero, cuando los usan ellos es lega”, señala el grupo armado.



Cabe recordar que alias Fabián, quien era el cabecilla principal del Frente de Guerra Occidental del ELN, falleció en la madruga de este martes en una clínica de Cali luego de que fue encontrado herido tras un bombardeo realizado en su contra en el Chocó.



El ministro Molano explicó que, luego del operativo realizado el pasado 17 de septiembre en contra de 'Fabián', el hombre sobrevivió y fue capturado herido cerca a la zona del combate.



De acuerdo con lo detallado por las autoridades, debido a la gravedad de sus heridas, alias Fabián fue traslado a un centro médico de la capital del Valle donde murió hacia las 5:20 de la mañana.