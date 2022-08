Cinco drones de la Policía en Atlántico llevan un año sin usarse: Contraloría 

Tras realizar una Auditoría Financiera, la Contraloría encontró que la Policía del departamento de Atlántico adquirió hace un año cinco drones que no se han usado y corren el riesgo de quedar obsoletos. Se trata de un hallazgo detectado al revisar un contrato por valor de más de 1.000 millones de pesos.



De acuerdo con la Contraloría, estos drones fueron adquiridos como apoyo a las actividades de control desarrolladas por el Departamento de Policía de este departamento en el marco de las acciones tendientes a garantizar la seguridad y convivencia en esta región del país.



Lea además: Particulares pueden responder fiscalmente así no administran recursos públicos: Procuraduría



El no uso de estos dispositivos, según el informe de auditoría, ocasiona riesgo de obsolescencia de los equipos, incumplimiento la destinación de los recursos de los Fondos (Fonset).



Ante este tema, según la Contraloría, la Policía de Aviación respondió que hasta tanto no se capacite el personal de operadores de los drones, estos equipos no podrán salir a actividades operacionales.