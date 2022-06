Casos de Covid vuelven a aumentar; Minsalud lanza alerta

El Ministerio de Salud de Colombia exhortó a la población a no bajar la guardia frente al Covid-19, debido a que en las últimas semanas se está presentando un leve aumento en los casos positivos de este virus.



“Hay negación sobre el virus y la enfermedad se mantiene, hemos visto un incremento de la positividad que también es preocupante y nos podría llevar a situaciones de crecimiento que se pueden evidenciar en hospitalización y muertes”, dijo Fernando Ruiz, ministro de Salud.



De hecho, de acuerdo con los datos del Ministerio de salud, en la semana del 6 al 12 de mayo se registraron 1671 nuevos casos, del 13 al 19 de mayo 3795 individuos resultaron positivos, del 20 al 26 de mayo 4344 personas contrajeron el covid y del 27 de mayo al 2 de junio hubo 5650 nuevos contagios.



Así las cosas el jefe de cartera de Salud nacional recalcó que “esto no ha terminado, por lo tanto, no debemos bajar la guardia ni pensar que el Covid-19 ya pasó”.



Además, el Ministro comentó que es importante que los colombianos sigan accediendo a los biológicos anticovid, sobre todo en materia de refuerzos, ya que “necesitamos mantener los niveles de inmunidad en las poblaciones de mayor riesgo, por eso es importante la aplicación del primer y segundo refuerzo”.



Asimismo, el director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud, Gersón Bermont, reveló que en el análisis de vacunación en las últimas dos semanas, se evidenció que esta ha sido estable hacia la baja, con cerca de 350 mil dosis aplicadas, especialmente de dosis de refuerzo.



De acuerdo con Bermont, hasta el momento el 35,2 % de los colombianos han recibido la dosis de refuerzo de la vacuna, pero resaltó que “se necesita que la población mayor de 12 años se ponga su dosis de refuerzo”.



Actualmente en Colombia ya hay un 83.3 % de la población con primera o única dosis, lo que quiere decir que 42.452.124 personas han acudido a los puntos de vacunación e iniciaron sus esquemas contra el Covid-19.



Así mismo, 36.019.912 personas, lo que representa 70.6 % de la población, han recibido sus esquemas completos.