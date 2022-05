Carro fue incinerado con su conductor adentro en medio del paro armado en Antioquia

Un nuevo hecho de violencia producto del paro armado se registró en las últimas horas en el municipio de Segovia, en Antioquia, donde una camioneta fue incinerada con su conductor adentro.



De acuerdo con los reportes de lo ocurrido, sujetos desconocidos interceptaron al conductor y en cuestión de minutos le prendieron fuego al vehículo. Aunque el hombre estuvo en riesgo por un momento, se confirmó que finalmente logró salir ileso del carro.

En Segovia, Antioquia, hombre prendieron fuego a esta camioneta con el conductor adentro. Por fortuna el hombre salió ileso. El #ParoArmado se ha recrudecido en Cesar, Córdoba, Antioquia, Sucre, Atlántico y Bolívar. pic.twitter.com/LiFabOBLvo — Mauricio Vanegas (@Marovaan) May 7, 2022



​"Muy grave lo que le pasó a mi compañero, me contó de que lo cogieron ahí entrando la camioneta, no le iban a dejar salir, le prendieron fuego estando en la camioneta, gracias a Dios él está bien", comentó un compañero del hombre.



Cabe recordar que Antioquia es uno de los territorios que se ha visto afectado por las acciones violentas que se han presentado en el marco del paro armado que se registra en cerca de ocho departamentos del país y que fue convocado por el 'Clan del Golfo' tras la extradición de alias Otoniel.



Según han indicado las autoridades, el paro armado no solo ha dejado daños materiales, sino que también ha afectado a la población civil. De hecho, se han reportado personas asesinadas, policías heridos, así como demás miembros de la Fuerza Pública víctimas de hostigamiento con ráfagas de fusil.