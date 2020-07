Bogotá no entrará en cuarentena total, medidas seguirán por localidades

Andrés Camilo Osorio

Bogotá, capital del país, no entrará por ahora a una cuarentena total y estricta, como han venido solicitando las agremiaciones médicas por los casos de covid-19. Así quedó claro este martes tras la reunión de la alcaldesa Claudia López con el ministro de Salud, Fernando Ruiz,

En el encuentro quedó claro que por el momento no se tomará ninguna otra medida de fondo que implique que la ciudad entre en una cuarentena más estricta, similar a la que se implementó al principio de la pandemia en el país y donde la ciudad estuvo por más de dos meses con mayores restricciones.



“Se determinó que cualquier medida adicional similar a una cuarentena total no tendría efectos positivos, esto teniendo en cuenta, además, que la tasa de mortalidad se ha mantenido estable entre 40 y 50 muertes diarias. Además, Bogotá presenta estabilidad en las cifras en cuanto a casos confirmados, fallecimiento y UCI”, dijo el ministro.



Actualmente, Bogotá presenta 63.265 casos, de los cuales hay 24.447 recuperados y 37.263 activos. El número reproductivo básico (Rt), en la capital de la República es de 1,13 y la positividad de 18,18. Cuenta con 1740 camas UCI reportadas en REPS y una ocupación promedio del 86 %.



Desde el 13 de julio se viene adelantando el cierre por localidades, el cual irá hasta el próximo 23 de agosto. Los primeros en entrar en una cuarentena estricta fueron Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe, Chapinero, Santa Fe, Usme, Los Mártires y Tunjuelito, quienes van hasta el 26 de julio.



De 27 de julio al 9 de agosto estarán en aislamiento estricto las localidades de Bosa, Kennedy, Puente Aranda y Fontibón; mientras que Suba, Engativá y Barrios Unidos tendrán la cuarentena entre el 10 de agosto y el 23 del mismo mes.



No obstante, a pesar de que aumentó el número de casos de pacientes con covid-19 y sospechosos de coronavirus hospitalizados en UCI, se disminuyó el número de camas UCI ocupadas por pacientes no Covid-19. A la par de esto, se aumentó el número de camas UCI disponibles y totales.

"Vamos en la dirección correcta gracias a todos los ciudadanos que se han quedado en casa cuidándose. De las 6 semanas difíciles, ya pasamos la primera bien. Cualquier paciente que necesite atención médica la tendrá asegurada, día a día crecemos para garantizar esa atención", dijo la alcaldesa López.

Le gustaría recibir nuestras noticias por Whatsapp, suscríbete a nuestra comunidad haciendo clic aquí. Para iniciar debes enviar la palabra "Hola"