Asofondos desmiente las declaraciones de Gustavo Petro sobre fondos de pensiones

En respuesta a las declaraciones dadas por el candidato a la Presidencia de la República, Gustavo Petro, quien aseguró ayer que las AFP cobran 30% de comisión, el presidente de la Asociación Colombiana Administradora de Fondos de Pensiones (Asofondos), Santiago Montenegro, destacó la necesidad de "defender el ahorro pensional de los trabajadores colombianos".



"Asofondos quiere hacer una invitación a los candidatos y al púbico en general para que hagamos un debate informado, basado en cifras y racional sobre este tema importante para nuestro país. Las puertas del gremio están abiertas. Todos los insumos técnicos que hemos preparado tras años de profundo estudio están a su disposición con el fin de que trascendamos la agenda política y prioricemos el futuro pensional”, agregó Montenegro.



Lea aquí: Sectores políticos anuncian diálogos para futuras alianzas de cara a las presidenciales



En un comunicado difundido por la misma entidad, donde se desmienten algunas de las frases más destacadas del debate en el que participó Petro, se afirma que los aportes a los fondos de pensiones son de los trabajadores y las comisiones, que incluyen seguros por invalidez y muerte, son las mismas del sistema público, por lo que ascienden a 3%.



Adicionalmente, aseguró que ocho de diez pensionados en las AFP reciben, en promedio, 80% con respecto al último salario, mientras que los de pensión mínima reciben 100%. "Cabe precisar que las pensiones de los que más ganan, que son una minoría, suelen ser más bajas en el sistema privado que en el público, ¿por qué? Porque en dicho régimen se otorgan millonarios subsidios a los más ricos, que el privado no da", se lee en el documento.



Así mismo, dice que el interés ha sido más de diez veces mayor a la comisión, por lo que la rentabilidad histórica ha sido de 8%. Cada año, el número de pensionados en el sistema privado crece cerca de 20%, mientras que en el sistema público crece 4%. "El método que defiende Petro le garantiza pensiones altas y subsidiadas a los de mayores ingresos, pero castiga a los trabajadores de menores ingresos que son el 80% de los trabajadores colombianos", resalta Asofondos.



Para esta misma asociación cambiar la distribución de recursos de los afiliados es, en la práctica, expropiar a los ahorros para pensiones. La plata que se va a gastar en el bono pensional de quienes, por la informalidad no tienen ahorros, está guardada para pagar las pensiones de los afiliados que sí cotizan para pensiones, pero que aún no llegan a la edad de pensión. Al gastarse esos recursos, no habría con qué pagar las pensiones de quienes hoy tienen 20, 30 y 40 años.



Frente a una de las frases más controversiales del candidato que señalaba que los fondos de pensiones tienen la plata metida en Odebrecht y en el puente Chirajara, respondieron afirmando que invirtieron recursos en la vía al Llano y vendieron su participación cuatro años antes de que se cayera el puente Chirajara.



"También es mentira que haya habido inversiones en Odebrecht. Pero más importante, hay 18 millones de afiliados que pueden verificar cada tres meses, a través de su extracto, dónde está su ahorro y saber cuánto ha crecido en las distintas ventanas de tiempo", concluye el comunicado.