El ministro del Interior, Alfonso Prada, informó que a 100 días del Gobierno del presidente Gustavo Petro, los asesinatos de excombatientes se han reducido en un 58,4%. Prada además aseguró que en el mes de septiembre se redujeron en más de un 46% los asesinatos a líderes sociales.



“Mi presencia es el compromiso del presidente Gustavo Petro, con la implementación de estos acuerdos. ¿Qué vamos a hacer? Cumplirlos. Comenzamos solo para dar un ejemplo en el primer punto de los acuerdos del teatro Colón, se señaló la necesidad de avanzar en una gran reforma rural integral”, explicó Prada en la II Cumbre de Instancias del Acuerdo Final en Bogotá.



El Ministro recalcó cómo el Gobierno trabajará con la modificación de la ley 418 de 1997 más conocida como la ley de paz total.



Lea aquí: Hidroituango ya no entrará en operación el próximo 15 de noviembre, ¿Por qué?



“La política de paz será una política de Estado en lo concerniente a los acuerdos de paz firmados y a los que se lleguen a pactar. Así como a los procesos de paz en curso y los procesos dirigidos al sometimiento y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto”, explicó Prada.



“Hemos lanzado una campaña en la que no hay una sola reunión donde así estamos nosotros en la que no lancemos un mensaje muy fuerte de respaldo a la actividad que hacen los líderes y las lideresas en territorio en relación con la defensa de los derechos humanos”, concluyó el Ministro.