Jhon Edward Montenegro Jimenez

Desde hace tres semanas, el departamento de Antioquia ha liderado - en reiteradas ocasiones- el listado de contagiados diarios reportados en el país, incluso por encima de Bogotá, el cual ha sido el territorio en registrar el mayor número de casos covid por día en Colombia.



Antioquia y su capital, Medellín, -que tienen una población similar al Valle y Cali-, se encuentra en un aumento acelerado de contagios, tanto que ha obligado a las autoridades a declarar alerta roja por la alta ocupación de UCI (oscila 80% y 90%).



Pero a qué se debe que el territorio antioqueño esté incrementando el número de casos si en un inicio de la pandemia se registraba mayor control y era un ejemplo a nivel nacional; y cuáles serían las lecciones que puede dar al departamento del Valle y su capital, para evitar que se presente un aumento inusitado de contagios.

Lea también: "Es temprano para hablar de confinamiento en Navidad, aún no estamos en rebrote": Minsalud



Según los expertos la situación que atraviesa el territorio antioqueño no es diferente a lo que ya han vivido otros territorios o que se preparan para afrontar, y se debe precisamente a la temprana apertura económica que tuvo Medellín, a la indisciplina social y al limitado número de pruebas diagnósticas.



De hecho, lo primero que afirma Carlos Agudelo, infectólogo y epidemiólogo del Hospital San Vicente de Paúl de Rionegro, es que “el aumento de los casos es explicado por la falta de adherencia a las medidas de prevención de covid, se ve personas sin mascarilla, en fiestas, en aglomeraciones, no están respetando el distanciamiento. Además, se está demorando en acudir cuando tienen síntomas”.



Asimismo, señala que estos comportamientos “se pueden deber a la incredulidad al covid, piensen que si ya lo tuvieron, no les repite; que les va a dar una infección leve o que no les va a dar”.



Entre tanto, Jaime Ordóñez, PhD en epidemiología y magíster en economía de la salud, dice que el panorama actual en Medellín, se debe a que “fue la primera ciudad en reabrir la economía antes que las demás, el primer aeropuerto que abrió, pero no nos podemos quedar encerrados, lo que ha faltado es un programa masivo de pruebas; no se puede pretender reabrir la economía de forma segura y no aumentar las pruebas”.



No obstante, aclara: “no solo es Antioquia sino todo el país, no estamos identificando el suficiente número de afectados, y a algunos los están despachando para casa antes de que se recuperen”.

Le puede interesar: Duque descarta volver a confinamiento en Colombia y extiende aislamiento selectivo



Además, Ordóñez, agrega: “Ahora somos nosotros lo que estamos disparados, en las próximas semanas podrá ser Valle y Cali, y luego Bogotá, por la apertura económica, si se pone a circular la gente, se pone a circular el virus”.



En este punto coincide la epidemióloga de la Universidad del Valle Lyda Osorio, quien afirma que al aumentar la movilidad se genera mayor transmisión del virus. Por ello, la importancia de ser sostenibles con las estrategias implementadas.



Asegura Osorio que “las estrategias de control son similares en todos los territorios, lo que cambia mucho es cómo se implementan en cada uno y eso depende el contexto y otros factores. El reto es que sean sostenibles porque no se pueden hacer por un tiempo, porque si se dejan de implementar vuelve aumentar los casos; hay que integrarlo dentro de programas de salud pública”.



Y es en lo que precisamente se está trabajando. “Hay que hacer todas las acciones, implican cambios de conducta, y creo que hemos logrado mucho con eso, pero hay que reforzar más”.



Finalmente, la epidemióloga de Univalle, puntualiza: “en el Valle desde la cuarentena teníamos un número importante de casos, ahora ellos (Antioquia) están en la situación que nosotros teníamos hace unos meses atrás”, dijo la especialista, quien advirtió también que el Valle podría llegar a encabezar el listado de contagiados por día en el país, si Antioquia y Bogotá empiezan a disminuir los casos, “porque tenemos mucha población también, y si la gente se infecta al mismo tiempo y se aumenta la cantidad de pruebas”. Por eso reiteró la importancia del autocuidado.



Nuevas medidas



Por el incremento de contagiados en Antioquia, las autoridades tomaron la decisión junto con el Gobierno de decretar toque de queda y ley seca todo el fin de semana. Los resultados de estas serán analizadas para saber si habrá que tomar otras restricciones en el futuro.



El epidemiólogo Carlos Agudelo considera que “se deben empezar a tomar medidas diferentes, que obliguen a la gente ser consciente de la necesidad de cumplir protocolos, insistir en la educación, pero también en la sanción pecuniaria”.