Al menos 30 mil pruebas de covid-19 no han sido procesadas por laboratorios del país

Alejandro Cabra Hernandez

De acuerdo con información reportada hasta el pasado 30 de junio, por 55 de los 65 laboratorios requeridos por la superintendencia de Salud que están adscritos a la Red Nacional de Laboratorios, se encontró que estos tienen una capacidad de procesamiento de 19.592 muestras diarias, pero en promedio utilizan un 75% de esa capacidad, es decir 14.625 muestras diarias.



Según lo reportado a la Supersalud, 30.470 muestras se encuentran pendientes de procesar y de ese volumen el 82% se concentra en Bogotá y Medellín en los laboratorios de Compensar calle 63, con 10.267; Idime, con 3.509; Clínica Colsanitas, con 2.674; Compensar calle 26, con 1.816; Universidad del Rosario, con 1.703; Citisalud, con 1.284; y Colcán, con 1.067. Sura Medellìn tiene pendientes 2.619 pruebas.

Esta situación afecta la oportunidad en la entrega de resultados por parte de las EPS, principalmente a Compensar (4.699), Famisanar (4.451), Sanitas (2.469), Sura (2.619), Nueva EPS (976), Mutual Ser (618) y Coosalud (557).



El informe da cuenta que la mayor capacidad de procesamiento de pruebas se concentra en Bogotá, con 55%, seguida por los departamentos de Antioquia, con 22%; Atlántico, con 5%; y Valle del Cauca, con 4.58%. Respecto al tiempo de entrega de resultados, el promedio está en tres días, pero se evidenciaron tiempos extremos hasta de 72 días.



El 16 % de los laboratorios requeridos por la Supersalud no efectuaron el reporte de información, mientras que el 14% reportaron información inconsistente en lo relacionado con número de muestras procesadas y pendientes de procesar. El 0,73 % de las muestras recibidas no fueron procesadas por incumplimiento de los protocolos de toma, embalaje, rotulado y remisión de ficha epidemiológica, y algunos laboratorios evidenciaron bajo nivel de registro de resultados en el aplicativo Sismuestras del Instituto Nacional de Salud.



Asimismo, el 21 % de los laboratorios adscritos no contaban con disponibilidad de insumos para realizar el procesamiento de pruebas covid-19 en los siguientes 15 días, como los de la Universidad del Magdalena, la Universidad del Atlántico, Hemato Oncólogos S.A, y el laboratorio IMAT del Instituto Médico de alta tecnología.



Con base en este informe, la Supersalud requerirá a los laboratorios adscritos para que cumplan con su obligación de efectuar el 100% del registro de resultados de pruebas procesadas en Sismuestras, y acelerar el proceso de análisis de pruebas.



“Sabemos que son muchos los laboratorios que lo están haciendo bien, que han aumentado su capacidad instalada; pero hay otros laboratorios que no están cumpliendo con la calidad y la entrega de los resultados. La Supersalud no va a bajar la guardia, seguiremos inspeccionando para que le cumplan a los colombianos”, afirmó Fabio Aristizábal, superintendente Nacional de Salud.



En cuanto a las irregularidades encontradas en el manejo de pruebas, la Supersalud ordenó la apertura de procesos sancionatorios contra los secretarios de salud de Casanare, Yenni Fernanda Díaz y de Putumayo, Jorge Alberto Molina, por presuntos incumplimientos en la financiación y prestación de los servicios de laboratorio de salud departamental para el procesamiento de muestras diagnósticas.



"Si se comprueba negligencia en sus conductas, podrían imponerse sanciones a título personal que oscilan entre 90 y 120 salarios mínimos mensuales legales vigentes", expuso la entidad.