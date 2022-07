"Ahora se vienen a rasgar las vestiduras, les viene a doler la Policía": Iván Duque

En medio del XXXIV Encuentro de Dirigentes del Suroeste Antioqueño en Caramanta, Antioquia, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, le expresó nuevamente su solidaridad y afecto a la Fuerza Pública y a los recientes hechos violentos que han ocurrido en las últimas semanas.



El presidente se refirió particularmente a los asesinatos a integrantes de la Policía Nacional que se han cometido en el Plan Pistola a manos del grupo armado del Clan del Golfo, también se refirió a quienes criticaban a la Fuerza Pública.



“Algunos ahora se vienen a rasgar las vestiduras, ahora les viene a doler la Policía cuando no hicieron más sino lacerarla, acusarla, y lo mismo con nuestro Ejército Nacional, yo no, yo he estado con la Fuerza Pública en las buenas y en las malas como tiene que ser, los hemos respaldado, apoyado”, afirmó Duque en el discurso.



Entre otros temas, Duque se refirió a la importancia de defender al empresariado, aseguró que los colombianos siempre debían defender las libertades económicas.



La democracia requiere, para que triunfe, una #FuerzaPública querida, vigorosa y respetada, a la que queremos expresarle nuestra solidaridad, como lo hemos hecho desde el primer día, más aún cuando es atacada por los grupos criminales. La hemos apoyado y la seguiremos apoyando. pic.twitter.com/Tc90ghypEy — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) July 30, 2022

“Colombia necesita seguir manteniendo un espíritu emprendedor, no nos dejemos llevar por sentimientos vergonzantes frente a la empresa, en muchos países de América Latina a las empresas las laceraron poniéndolas en el plano de una confrontación social en donde al empresario lo llamaban rico, indolente, y al trabajador pobre y los trataban de enfrentar”, afirmó Duque.



El presidente saliente aseguró que la actual Colombia en materia empresarial es bastante próspera para las pequeñas, las medianas y las grandes empresas.



“Defendamos las libertades económicas en todo momento y en todo lugar porque el día que se pierden las empresas micro, medianas o grandes se afecta la estructura democrática de una nación. Permitamos a los empresarios exponer, hablar las preocupaciones que tienen, así lo hicimos en este Gobierno”, afirmó Duque.



Y concluyó: “Cuando un gremio deja de hablar por intimidación o por miedo también se afecta la democracia, hay que seguir protegiendo esa estructura”.