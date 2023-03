Agencias de viaje han perdido más de $4 mil millones en tiquetes por crisis de Viva Air

Para el momento de cierre de operaciones de la aerolínea Viva, el lunes 27 de febrero, había alrededor de 460.000 usuarios que ya tenían tiquetes o reservas para viajes en 2023, según estimaciones del Ministerio de Transporte. Pero, además de los viajeros varados, el sector de las agencias de viajes podría ser uno de los más afectados.



La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, Anato, estima que entre 30% y 40% de los tiquetes de la aerolínea habían sido comprados a través de estas empresas, impulsados por los paquetes de vuelo y hotel que ofrecía Viva.



Actualmente, el gremio está haciendo una encuesta entre sus asociados para entender el impacto de la suspensión de las operaciones de la línea aérea en las agencias. Los resultados preliminares del sondeo indican que el valor de los tiquetes perdidos es de $4.400 millones. “Pero yo creo que la pérdida económica terminará siendo mucho mayor”, apunta Paula Cortés, presidenta de Anato. Además, las agencias reportaron 5.000 pasajeros afectados, y 1.726 reclamaciones por parte de los usuarios.



Lea además: Bukele, la última 'víctima' de los dardos de Petro; ¿qué hay detrás de sus peleas en Twitter?



La firma más grande del país, Aviatur, tenía 2.000 tiquetes aéreos comprados a Viva al momento del cierre. Esto supone 5% del total de tiquetes transados por la empresa, y representa un valor estimado de $800 millones, a un precio promedio de $400.000 por pasaje.



“Es un impacto económico muy grande para nosotros, pero, sobre todo, la afectación es para los pasajeros, muchos de los cuales llevaban todo un año ahorrando para irse de vacaciones en Semana Santa y quedaron varados”, explica Consuelo Londoño, vicepresidente de pasajes, de la agencia de viajes Aviatur.



“No tenemos esperanza de recuperar la plata. Como no podemos intervenir en la solución, estamos dispuestos a responder por los pasajeros”, añade Londoño.



La empresa Despegar -que incluye Viajes Falabella y la empresa intermediaria HotelDO- señala que su prioridad en este momento es atender a los viajeros que quedaron varados.



“Despegar cumple el rol de intermediario entre cliente y la aerolínea, y se encuentra trabajando para solucionar los inconvenientes en todo lo que se encuentre a su alcance. Lamentamos lo sucedido y queremos reforzar el compromiso que mantenemos con nuestros clientes. Estamos atentos a la situación, y en caso de cualquier novedad, lo estaremos informando por los canales habituales”, indica Inés Hochstadter Berger, country manager para Perú, Ecuador y Colombia en Despegar.



Sin embargo, hay una preocupación mayor entre el sector. El artículo 10 del Estatuto al Consumidor, Ley 1480, hace a las agencias “responsables ante los consumidores por la garantía legal, que recae solidariamente en los productores y proveedores respectivos”, indica Cortés de Anato.



Eso significa, en pocas palabras, que la responsabilidad de los $4.400 millones recaería sobre las agencias. “Esto podría generar la quiebra de las empresas del sector. Hoy las más afectadas son aquellas que dieron depósitos para grupos especialmente a la isla de San Andrés Es por eso que hemos solicitado al Congreso, con apoyo del Gobierno, la modificación de la ley, una inclusión de la figura del llamamiento en garantía, que hoy no lo permite la Superintendencia de Industria y Comercio, y un fondo de garantías para el sector aéreo, del estilo del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras con miras a que los consumidores queden protegidos”, explica la líder gremial.



No es la única afectación que tiene la crisis financiera de Viva en las empresas del sector turístico. “Ya veníamos viendo efectos, incluso antes cuando dejaron de conectar con San Andrés”, afirma José Andrés Duarte, presidente de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco).



Lea también: Petro dice que MinDefensa se trasladará al Caguán para buscar liberación de policías



Según explica el dirigente gremial, el promedio de ocupación hotelera bajó a 20%, cuando venían de un promedio de 70%. “Los afectados por los problemas de la aerolínea Viva Air serían alrededor de 460.000 pasajeros, de los cuales 260.000 planearon viajar en marzo afectando reservas precisas. Para el caso de San Andrés, volviendo al ejemplo, de 33 vuelos diarios que tenían, se baja a cerca de 14, ya que solo Viva canceló 14 de los mismos desde diferentes ciudades del interior del país. Ahora el drama se está intentando resolver con apoyo de otras aerolíneas. Habría que ver el impacto en el sector. Sumándole el peso del IVA a los hoteles, que pasó de 0% a 19%, y el IVA a los tiquetes, que pasó de 5% a 19%, todo esto afecta la capacidad de consumo de los hogares colombianos”, explica Duarte.



Sigue en vilo la decisión final de la Aeronáutica Civil sobre la integración con Avianca. Las gestoras de viajes venían con una proyección de crecimiento de 12%



En 2022, el turismo volvió por fin a los niveles registrados en 2019. De hecho, lo superó por poco: 4,5 millones de visitantes, un aumento de 0,7%, según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Es un número que cayó como un bálsamo para las casi 12.500 agencias de viajes registradas en el Registro Nacional de Turismo, un sector que llevaba tres años escalando desde el fondo del precipicio al que fue lanzado por la pandemia. Anato pronostica que el sector crecerá entre 8% y 12% este año, a pesar de la desaceleración económica.