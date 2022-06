740.000 migrantes han sido afiliados a la seguridad social; la meta es llegar a 900.000

El Ministro de Salud, Fernando Ruiz, entregó este jueves un nuevo balance de la gestión en salud de la población migrante señalando que a la fecha en el país ha logrado afiliar 740 mil migrantes a la seguridad social, aunque la meta es llegar a 900 mil antes de finalizar el año.



“Es una historia de éxito que no termina acá, sino cuando logremos la afiliación de todos los migrantes a la seguridad social. Tenemos la meta de llegar a 900 mil lo más rápidamente posible, pero la meta real es llegar a 2 millones de afiliados migrantes. A nosotros se nos transformó el sistema hospitalario en atención a migrantes, de manera que esta es una realidad donde la integración es esencial”, dijo el ministro.



El jefe de cartera destacó además que se ha logrado dar estatuto a un millón de personas, así como alcanzar en el sistema de salud colombiano una cobertura universal del 99.2 %, lo que significa que los habitantes del territorio tienen aseguramiento y fue un aspecto esencial a la hora de responder en la pandemia.



“Y vamos un paso más allá, no sólo tenemos cobertura universal, hay una cobertura especial de protección a los residentes en Colombia que no tienen seguridad social, eso es mucho más que tener cobertura universal”, afirmó Ruiz.



Destacó la labor del departamento de Norte de Santander, un territorio que históricamente ha tenido migrantes, y que supo transmitir al país las necesidades para la nueva coyuntura del fenómeno migratorio. “Logramos un hospital nuevo en Villa del Rosario, mejoramos la capacidad del ESE Erasmo Meóz en el área quirúrgica y esas deudas por más de 100 mil millones de pesos pudimos pagarlas”, destaco Ruiz.



En otras gestiones, el ministro destacó que de 10 mil millones de pesos que se pagaron por atención a migrantes antes de que empezara el Gobierno (2017), “en 2021 pasamos a $ 790 mil millones. En 2021, aumentamos 74 veces la inversión en migrantes en salud. Eso es exitoso”.



Asimismo, durante el Foro Nacional de retos y avances del sector salud en la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), el Ministro dio a conocer que el Gobierno Nacional se encuentra adelantando el nuevo CONPES para población migrante, el cual tendrá un horizonte de 10 años. De esta manera, se invitó a virar esfuerzos de las entidades públicas y de las agencias de cooperación internacional hacia la integración de la población migrante como factor de desarrollo para Colombia.



Con corte a agosto del 2021, en Colombia son 1.842.390 personas migrantes provenientes de Venezuela.