60,5% aprueba manejo que Gobierno le ha dado a la pandemia: Percepción País

El 60,5 % de los colombianos respalda el manejo dado por el Gobierno Nacional al covid y el 63,2 % estaría dispuesto a vacunarse contra esa enfermedad, que hoy solo representa el mayor motivo de preocupación para el 9,2 % de la población.



Así lo evidencia la encuesta Percepción País correspondiente al mes de noviembre y realizada por las firmas Guarumo y EcoAnalítica a una muestra de 1293 personas, que también indica que el 50,1 % de los consultados tiene una imagen favorable del presidente Iván Duque, mientras que el 27,2 % aprueba la gestión de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez.



Para el politólogo de la Universidad Javeriana de Cali Luis Felipe Barrera, la imagen positiva del Mandatario “podría dar cuenta del reconocimiento alcanzado por el Gobierno en los últimos meses ante el manejo de la crisis sanitaria y sus esfuerzos orientados a la reactivación económica tras los meses de estricto confinamiento”.

También sobre la pandemia, al analista le llama la atención que el 23,4 % de los encuestados no esté dispuesto a vacunarse contra el covid, pero destaca que es un porcentaje significativamente menor que en los Estados Unidos, donde, según la cadena CNN, el 45 % de las personas no se pondría la vacuna, si se descubre.



Un aspecto más del coronavirus que presenta la reciente medición de Guarumo y EcoAnalítica es que la seguridad, la corrupción y el empleo están, para los consultados, por encima de la enfermedad en cuanto a temas de preocupación se refiere.



Para Luis Felipe Barrera, la inquietud por la seguridad, que afecta al 25,3 % de las personas interrogadas, “estaría relacionada con el comportamiento delictivo en las grandes ciudades y la violencia contra líderes sociales, desmovilizados y homicidios colectivos, que copa la agenda de los medios de comunicación constantemente”.



La encuesta también evidencia “el desgaste y la ausencia de respaldo ciudadano” a las marchas y movilizaciones convocadas para este mes, pues solo el 26 % está de acuerdo con ellas, mientras que el 56 % las desaprueba.



“Puede existir un malestar ante el reiterado número de manifestaciones convocadas en el último año, que conllevan perturbaciones a la movilidad y temor e incertidumbre en la cotidianidad de quienes no participan en ellas, así como por los excesos cometidos por vándalos y violentos que se infiltran en las protestas y desvirtúan su carácter democrático”, indica el experto.

Alcaldes, bien calificados

“Llama la atención que todos los alcaldes de las ciudades capitales tienen una imagen positiva superior al 60 %”, señala el politólogo de la Universidad Javeriana Cali Luis Felipe Barrera.



En efecto, en el caso de la capital del Valle Jorge Iván Ospina fue calificado con una favorabilidad del 64,3 %, frente a un 25,6 de desaprobación.



De igual forma, la buena imagen de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ascendió a 62,8 %, mientras que el gobernante de Barranquilla, Jaime Pumarejo, fue el mejor calificado, con 69,6 % de aceptación.



La primera autoridad de Medellín, Daniel Quintero, obtuvo 61,3 % de favorabilidad, en tanto que para Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga, ese guarismo se ubicó en 57,1 %, y para el de Cartagena, William Dau, en 58,7 %.

“Esta aprobación coincide con un año crítico en materia sanitaria, en la que los ciudadanos han cerrado filas en momentos difíciles y de incertidumbre, reforzando su adhesión a los mandatarios locales”, explica el analista.