De la indignación a la acción: las lecciones que deja Compromiso Valle

Conversar fue el primer paso que dieron jóvenes, empresarios, representantes de fundaciones sociales y ciudadanos. Durante muchos encuentros previos antes de llegar a un consenso, todos se expresaron y asumieron responsabilidades. Luego llegaron los puntos en común que los llevaron a ‘ponerse la camiseta’ a través de Compromiso Valle, iniciativa que surgió hace siete meses con el propósito de aportar a la generación de oportunidades para quienes más las necesitan y fueron protagonistas del estallido social.



‘Todo lo que se necesita para transformar una vida es una buena oportunidad’. Con esta premisa, las organizaciones y personas vinculadas a la iniciativa se integraron para trabajar por una ciudad y un departamento con mejores oportunidades. Ya son más de 90 empresas y un centenar de ciudadanos gracias a quienes se han logrado gestionar recursos por más de $50.000 millones para ofrecerles el pasaporte a una mejor vida a más de 20.000 personas, especialmente jóvenes, que demandan esa ayuda.

Compromiso Valle surge, explica María Isabel Ulloa, directora ejecutiva de ProPacífico, después de los bloqueos sufridos en Cali, Valle del Cauca y varias regiones de Colombia entre los meses de abril y junio del 2021. “Empresarios de todos los tamaños deciden ir a las calles a hablar, escuchar y tratar de entender lo que estaba sucediendo, a través de la escucha activa, que es dinámica porque todavía seguimos yendo a los territorios para acercarnos y llevar soluciones a las problemáticas”, agrega.



Tras varias jornadas con líderes y jóvenes en barrios y municipios, se trazó una ruta con seis frentes de trabajo: seguridad alimentaria, transformación de proyectos de vida, empleabilidad, liderazgo, emprendimiento y educación, para aportar al cierre de brechas sociales e impactar a más de 30.000 personas en siete municipios: Cali, Yumbo, Buenaventura, Palmira, Candelaria.



“El sector empresarial del Valle ha sido receptivo. Ya tenemos más de 90 empresas vinculadas, más de cien ciudadanos aportando y muchas instituciones como Comfandi, la Cámara de Comercio y fundaciones empresariales como Fanalca, Carvajal y Sidoc, así como organizaciones sociales que hacen parte del proyecto”, explica María Isabel Ulloa.

Los jóvenes, empresarios, representantes de fundaciones sociales y ciudadanos han llevado a cabo conversaciones para llegar a un consenso. Especial para El País

Resultados inmediatos

La seguridad alimentaria es una de las líneas prioritarias para Compromiso Valle. En los cien comedores habilitados en Cali, Palmira y Yumbo, tienen alimento más de 9.500 personas tienen alimento. María Eugenia o ‘la tía’ como la conocen, gestora de un comedor ubicado en el sector conocido como Apocalipso, oriente de Cali, barrio Calipso, protagonista del estallido de abril 2021. “El comedor inició cuando en el paro quisimos apoyar a los muchachos que defendían los derechos de todos, y cuando se levantaron los bloqueos nos dimos cuenta de que ellos y sus familias seguían necesitando de nuestra ayuda. Muchos no habían comido tan bien antes de la existencia del comedor”, explica María Eugenia.



Otro frente de trabajo con resultados es el de ‘transformación de proyectos de vida’, mediante iniciativas como ‘forjando oportunidades’ y ‘abriendo caminos’. Juan Camilo Cock, director ejecutivo de la Fundación Alvaralice, explica que el propósito de vincularse a Compromiso Valle es aportar en procesos de reducción de violencia, de generación de oportunidades para jóvenes y fortalecer iniciativas comunitarias.



“Con el proyecto Abriendo Caminos, trabajamos con 40 barrios de Cali y en 10 barrios de Palmira, Jamundí y Buenaventura para fortalecer las capacidades de la comunidad para interrumpir y mediar conflictos y que estos no se vuelvan violentos; y para darles acompañamiento a jóvenes que están en alto riesgo de involucrarse en violencia para que puedan acceder a programas sociales que transformen sus vidas”, señala Juan Camilo Cock.



Rumbo Joven es otro proyecto al que se ha sumado la Fundación Alvaralic, para dar formación en habilidades para el empleo a jóvenes y bachilleres de barrios con altos niveles de exclusión. Entre ellos, Potrero Grande y Siloé, en la ladera de Cali. Aunque Compromiso Valle es un proyecto pensado a 18 meses, se espera que las personas que entren al programa tengan una transformación positiva en su vida o logren exitosamente llevar adelante su emprendimiento y alcancen autosostenibilidad.



La Fundación Sidoc también hace parte de ‘Transformación de proyectos de vida’ a través de la iniciativa ‘Forjar Oportunidades’, para contribuir en la reducción de la violencia juvenil.



“A partir del estallido social surgió una oportunidad de seguir contribuyendo a la transformación social de los territorios. Desde el sector empresarial se generaron múltiples espacios de diálogo y escucha activa con los jóvenes, en los que ellos pudieron exponer sus realidades y que en el marco de la coyuntura actual no podíamos permitirnos pasar por alto”, recalca Christine Armitage Tello, directora ejecutiva de Fundación Sidoc.



El proyecto ‘Forjar oportunidades’ es una de las metodologías de intervención en violencia con las que cuenta la Fundación Sidoc. Se ha puesto al servicio de Compromiso Valle, con la esperanza de abrir espacios de oportunidades. “Esperamos impactar positivamente a cinco mil jóvenes de manera directa en Cali, Buenaventura, Buga, Candelaria, Jamundí, Palmira y Yumbo. Sabemos además que, al transformar sus proyectos de vida a partir de oportunidades para la formación y generación de ingresos, de orientación para el ejercicio de una ciudadanía democrática y participativa, y de la generación de confianza con la comunidad, terminamos impactando de manera indirecta a aproximadamente quince mil personas”, agrega la directora ejecutiva de Fundación Sidoc.

En las mesas de conversación se trazó una ruta con 6 fuentes de trabajo: seguridad alimentaria, transformación de proyectos de vida, empleabilidad, liderazgo, emprendimiento y educación. Especial para El País

La tarea continúa

Hasta el momento, 5.239 personas, especialmente jóvenes, han participado de procesos resolución de conflictos y orientación vocacional. El emprendimiento y la educación son dos de las líneas de acción que Compromiso Valle espera echar a andar en el mediano y largo plazo en los siete municipios en los que enfoca su labor: Cali, Buga, Candelaria, Yumbo, Jamundí, Palmira y Buenaventura.



Una iniciativa que genera enorme expectativa en jóvenes, que luego de culminar su bachillerato no tienen cómo continuar con su formación. Más de 5.000 personas se han postulado para ser beneficiarios de los proyectos liderados por la Andi Valle, Cámara de Comercio de Cali, Comfandi, ProPacífico, Unidad de Acción Vallecaucana, Comfenalco Valle, Fundación Alvaralice, Fundación Carvajal, Fundación Fanalca, Fundación Sidoc, Fundación Smurfit Kappa, Fundación WWB Colombia, la Arquidiócesis de Cali, Pastoral Social Cali, Comfandi, Invest Pacific y la alianza Valle por y para todos.



“Compromiso Valle es una forma de que todos, trabajando juntos, podamos acceder a mejores oportunidades. No ha sido solo un trabajo de los empresarios, también de la comunidad. He visto buenos resultados cuando ambos lados ponen de su parte, Es un acto de confianza en el otro y de hacer las cosas bien”, dice Jhonier Cuero, conocido como ´misterio’, un joven barrista del América de Cali y miembro de la Fundación Un Distrito en Paz.

Otras voces e iniciativas

Transformación de Proyectos de vida es uno de los proyectos que busca impactar a personas en altísimo riesgo de vulnerabilidad. Para ellos están en ejecución los programas ‘Forjar oportunidades’ y ‘Abriendo Caminos” a cargo de las fundaciones Sidoc y Alvaralice, los cuales le apuesta a una paz urbana, a la prevención social de la violencia, la reconciliación y la inclusión económica y social. A la fecha, se han beneficiado 5.239 personas, especialmente jóvenes.



El propósito de este año es tener jóvenes formados para el empleo y el emprendimiento y sensibilizados en la resolución de conflictos. Uno de los protagonistas de este eje es Fonky You, un rapero que a través de su música sensibiliza a la comunidad y encuentra caminos diferentes a la violencia. Lo dice en la letra de un rap que compuso para la iniciativa: “con mi arte promuevo la paz”. “aprovecha las oportunidades para destacar tus cualidades y habilidades y, si algo sabes, no dudar de tus capacidades”, canta el talentoso joven.



A su voz se suma la de Jeferson Durán, del barrio Potrero Grande, en la Comuna 21, del proyecto Activarte con este rap de agradecimiento: “A Compromiso Valle y Propacífico, a toda su gente, quiero agradecer por alimentar las mentes con proyectos, haciendo que la cultura se proyecte. De esa manera el distrito tendrá un oriente, cuando la cabeza se llena más que el vientre, con educación se crea un puente, cambiando la vida de jóvenes de repente, las gracias les doy por promover el arte, la cultura es importante, la vida puede salvarles, es indispensable como el aire, se debe encontrar en todas partes, así que las gracias, hoy se las doy, porque para mí lo que vale es la educación pues la educación no tiene un precio, pero si valor, bendición”.



En el proyecto de Empleabilidad, 317 personas han recibido formación y más de 90 ya están empleadas en oficios como: mecánica y reparación de motos, confección, auxiliares de caja y servicios generales y agentes de call center en empresas BPO. En este 2022, la iniciativa espera lograr un pacto empresarial por la empleabilidad inclusiva, servir de puente entre empleadores y personas en búsqueda de trabajo a través de ferias de empleo.



Yelise Torres es una joven de 23 años, que hace parte del programa de Empleabilidad, Rumbo Joven de Alvaralice. “El programa me ha dejado motivación y ganas de trabajar. Mi sueño es convertirme en una exitosa empresaria, con una fundación que lidere proyectos para jóvenes de escasos recursos. Cuando trabajas en ti mismo vas a saber qué ofrecerle al mundo, de qué estás hecho, qué has aprendido y todas tus experiencias siempre van a valer en el lugar indicado”.



Otro eje es el programa de Emprendimiento, que despegó con un proceso de fortalecimiento empresarial durante un encuentro de emprendedores. A la fecha, cerca de 3.400 emprendedores reciben apoyo en la formación de sus negocios. Además, 23 de ellos participaron en diciembre en ferias de emprendimiento durante en las que se lograron ventas por más de $30 millones de pesos.



También se trabaja en el programa Liderazgo Sólido, en el que más de 1.400 líderes reciben formación en liderazgo territorial, participación ciudadana y empoderamiento. La idea es continuar con programas de formación para líderes comunitarios y apoyar y financiar iniciativas participantes del Premio Cívico de Cali y Yumbo. Aydis Magaly Ángulo, integrante de la emisora Oriente Stereo, canal desde el cual la comunidad comparte sus procesos y vivencias, participa de la edición especial del Premio Cívico junto a 35 iniciativas sociales más que, además de concursar por un beneficio económico, reciben fortalecimiento en las áreas administrativas.