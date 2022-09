Video: taxista huyó después de arrollar a un peatón en el norte de Cali

Una cámara de seguridad captó el momento en el que un taxista atropella a un peatón y emprende la huida en el norte de la capital vallecaucana.



El video conocido a través de redes sociales despertó indignación en los ciudadanos y las autoridades ya adelantan una investigación para dar con el paradero del conductor.

Las autoridades de Cali buscan a un taxista que atropelló a un hombre sobre la Calle 44 con Carrera 10 y se fugó. El gremio de la Mancha Amarilla rechazó este hecho y pidió todo el peso de la ley para el culpable de este acto.



📽️ Tomado de redes sociales



El hecho ocurrió alrededor de las 4:45p.m. de este sábado 24 de septiembre en la Calle 44 con Carrera 10. Las imágenes muestran a una persona cruzando la vía y segundos después es arrollada por un vehículo tipo taxi.



Al parecer, el peatón no tuvo heridas de gravedad. Sin embargo, el conductor no se detuvo para auxiliarla y algunos habitantes del sector la habrían socorrido.



En redes sociales, muchos internautas criticaron la actitud del conductor que siguió el trayecto del vehículo después del accidente y otras personas comentaron que el peatón cruzó de manera imprudente, pues el flujo de vehículos era constante y no utilizó la cebra para pasar.



“Lo más probable es que no lo vio porque sale muy rápido, pero debió parar para auxiliarlo”, comentó un ciudadano.