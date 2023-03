Video: ¿Grosería o repudio? Así reaccionó un joven por campaña de Deninson Mendoza a la Alcaldía 

Ad portas de la contienda electoral, candidatos de diferentes movimientos y sectores políticos han destapado sus 'cartas' para llegar a la Alcaldía de Cali. Esta carrera política no es ajena a los caleños que han reaccionado a algunas candidaturas.



Justo este martes, Deninson Mendoza mostró a través de sus redes sociales una curiosa escena que se presentó cuando repartía volantes de su campaña en la Calle 5 con Carrera 39. En el video compartido por el exgerente de Telemedellín aparece un joven que recibe uno de los panfletos, lo arruga y se lo lanza al candidato.



"Entiendo el descontento, amargura y repudio que hoy genera la política en algunas personas", reconoció en Twitter Mendoza. "Sin embargo, no podemos renunciar para recuperar la confianza de los caleños y las caleñas en la administración", agregó.

Esto nos sucedió esta mañana en nuestra jornada, en la calle 5 con 39 y abro una reflexión:



A través de redes sociales, algunos usuarios reaccionar a la escena protagonizada por el candidato. "La muestra de lo necesario que es volver a educar a la comunidad en cultura y civismo", "la gente puede estar muy cansado de los mismos, pero la falta de respeto debe ser intolerable no importa hacia quien sea. Reprochable el actuar de este joven", son algunos de los comentarios de los internautas.



Aunque algunos rechazaron el acto de "grosería" del ciudadano, otros lo respaldaron e incluso sacaron a relucir la cercanía de Mendoza con el actual mandatario de Cali, Jorge Iván Ospina. "Sos del Combo de Jorgivam y venís financiando campaña con recursos de Telemedellín, que además dejaste dando pérdida...", escribió un usuario de Twitter.



Según se ha conocido, Telemedellín estaría ad portas de una disolución en caso de que sus números terminen en rojo en esta vigencia, déficit que 'enloda' la actual campaña de Mendoza para la Alcaldía de Cali. El déficit más alto se reportó en 2022, año más que turbulento para el canal por los cuestionamientos que levantó la gestión del exgerente y ahora candidato a la Alcaldía de Cali, Deninson Mendoza.



Por otro lado, sobre su cercanía con Ospina, el exgerente de Medellín se ha catalogado como un candidato independiente. Así lo dijo en entrevista con El País a inicios de febrero: "No tengo jefes ni partidos políticos. Venimos a instalar este movimiento, que es nacional y acompañó al presidente Gustavo Petro, y creemos que el próximo Alcalde tiene que tener una sinergia con el Gobierno Nacional".



Y agregó: "nunca he votado por Ospina, no tengo ningún acuerdo político con Ospina, no he sido secretario de Ospina bajo ningún acuerdo político. No soy amigo de él. Me dicen que soy el candidato de Ospina porque no le doy duro, pero mi campaña no se fomenta en hablar mal de nadie. Cali está tan rota, que si seguimos dándole a Ospina, no vamos a avanzar. Veo a candidatos empecinados dándole al Alcalde, y él no se ayuda tampoco".