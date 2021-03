Video: denuncian tala de árboles en el Parque Lineal del Río Cali

Juan Felipe Delgado Rodriguez

En video grabado por un ciudadano quedó registrado la tala de por lo menos tres árboles del Parque Lineal del Río Cali.



En las imágenes se puede apreciar como unos hombres cortan los árboles, al parecer, para levantar cambuches en ese sector.



La concejala Diana Rojas, publicó el video e hizo un llamado a las autoridades a través de su cuenta de Twitter para que intervengan esa zona.

Puede leer: La propuesta para desarmar a los jóvenes de Cali

"Denuncian que tumban árboles en el Parque Lineal del Río Cali para construir cambuches. Esto ocurre a pocas cuadras del comando de la @PoliciaCali. Señores de @SeguridadCali, importante revisar esta situación que afecta un lugar que debemos recuperar para la ciudadanía", escribió.

🚨 Denuncian que tumban árboles en el Parque Lineal del Río Cali para construir cambuches. Esto ocurre a pocas cuadras del comando de la @PoliciaCali. Señores de @SeguridadCali, importante revisar esta situación que afecta un lugar que debemos recuperar para la ciudadanía. pic.twitter.com/8gb8mVPagN — Diana Carolina Rojas (@DianaRojasCali) March 10, 2021

Sobre esto, la Policía indicó que el hecho se presentó este martes y que no hubo ninguna denuncia formal o llamado a la línea 123 para comentar el caso.



Indicaron que dos horas después de que se cortaran los árboles, las autoridades tuvieron conocimiento de la situación y acudieron al lugar.



Sin embargo, cuando los uniformados llegaron al sector los hombres que fueron grabados no estaban. El comandante de la estación de Policía de ese cuadrante aseguró que intensificará los patrullajes en el sector con el fin de identificar a las personas involucradas.



Por su parte, el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, Dagma, no se ha pronunciado sobre este hecho.



Las orillas del río Cali han sido invadidas en repetidas ocasiones para instalar cambuches, varios de ellos habitados por migrantes venezolanos.