Video: Camioneta embistió a ciclistas que entrenaban en la Avenida Cañasgordas

En un video quedó registrado el momento en el que una camioneta, de placas ENS 178, se atraviesa en el camino de varios ciclistas, quienes se encontraban entrenando en la Avenida Cañasgordas, entre ellos, cinco campeones mundiales de patinaje.



Aunque en las imágenes, no se alcanzan a ver los patinadores, si se denota la presencia de los ciclistas, quienes se ven perjudicados por las intolerantes maniobras del conductor de la camioneta y graban este lamentable hecho, que pudo terminar en un grave accidente, como así lo manifiestan los deportistas.



No obstante, es de aclarar que se desconoce el contexto en el que sucedieron las cosas. Sin embargo, en redes sociales muchas personas han rechazado este tipo de actos que agreden a los deportistas y al mismo peatón.



"Los carros se creen los dueños de las vías y no respetan, las normas básicas de tránsito. Estas acciones deben ser condenadas y controladas por las autoridades", subrayó un usuario.



Por su parte, la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, señaló que estas acciones son cobardes y peligrosas, por lo que pidió a las autoridades correspondientes ejercer una sanción ejemplar al conductor de este vehículo.



"¡¡Esto es el colmo!! Este salvaje pudo generar un accidente a 20 patinadores y al entrenador de nuestra Selección #ValleOroPuro de Patinaje" manifestó la mandataria departamental.