Video: así fue el robo a una estación de gas vehicular del sur de Cali

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Seis personas hurtaron a los trabajadores y clientes de una estación de servicio de gas vehicular, ubicada al sur de la capital del Valle.



El delito ocurrió a las 8:30 de la noche de este viernes, en la bomba Gazel-Biomax, ubicada en la Calle 5 con Carrera 86A, del barrio Meléndez.



En las imágenes se observa como hasta tres individuos amenazan con armas de fuego a los trabajadores y a un cliente que se encuentra en el sitio.

El video también registra el momento cuando uno de los asaltantes estuvo a punto de golpear a una de las empleadas de esa estación.



Esta trabajadora habló con El País y comentó que "cuando llegaron me dio mucho miedo, uno de ellos me insultó y me dijo que le pasara todo. Yo le di lo que tenía y me amenazó que me iba a pegar sino le daba todo, pero ya no tenía más dinero y se fue".



Y agregó "me sentí humillada como mujer por la forma en la que me habló, es increíble que este tipo de cosas sigan ocurriendo, esto no es nuevo, más abajo hay una bomba de gasolina que también ha sido robada varias veces y no pasa nada".



La administradora del establecimiento anunció que denunciará el hecho e hizo un llamado a las autoridades para que fortalezcan la presencia en ese sector.