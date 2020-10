Jhon Edward Montenegro Jimenez

Aunque el ‘Megapapayazo’ se suspendió una vez la Corte Constitucional declaró inexequibles los artículos del decreto legislativo 678 de 2020, que permitían a las entidades territoriales otorgar descuentos en el pago de impuestos, la Alcaldía de Cali recordó que otros alivios tributarios siguen vigentes hasta este sábado 31 de octubre.



A continuación, El País le explica qué descuentos están disponibles, una guía de dónde liquidar y las fechas claves para hacerlo.

¿Cuáles son los descuentos que están todavía vigentes?



De acuerdo con el director de Hacienda Municipal, Fulvio Soto, hasta el 31 de octubre, los contribuyentes tienen la oportunidad de acceder al 40 % de descuento en los intereses de mora en las vigencias 2019 y anteriores del Impuesto Predial Unificado, de Industria y Comercio (ICA), Valorización (Megaobras) y multas de Código de Policía y/o tránsito.

Así también está vigente el descuento del 20 % en el capital para aquellos contribuyentes que adeudan solo este año. Cabe precisar que este descuento aplica hasta diciembre del presente año.



Además, Soto explicó que “quienes quieran pagar la vigencia del año 2020 y anteriores pueden acceder al 20 % de descuento en el capital y el 40 % en los intereses de mora”.

¿Si alcancé a descargar la factura con los descuentos del ‘Megapapayazo’ pero no pagué, aún aplican esos alivios?



No. Según explicó Erika Zapata, subdirectora de Impuestos y Rentas de Cali, las personas que se acogieron al ‘Megapapayazo’ ya se beneficiaron porque pagaron. Pero quienes “hayan reclamado o descargado las facturas con la aplicación de los descuentos que otorgaba el ‘Megapapayazo’ y no pagaron, ya no les cubre el beneficio”.



Esto debido a que el fallo de inexequibilidad rige a partir del 20 de octubre. Por eso, “todas las facturas que estaban en circulación que se entregaron o que solicitaron contribuyentes fueron anuladas del sistema porque ya no pueden ser utilizadas”, indicó la funcionaria.

¿Cómo puedo hacer el pago?



Se puede hacer el pago electrónico a través de la App ‘Impuestos Cali’; por PSE ingresando a www.cali.gov.co - en donde puede descargar la factura y efectuar el pago. (Ver recuadro Pago por internet); o también se puede cancelar en los puntos de recaudo.

¿Cuáles son los puntos de recaudo de impuestos habilitados?



Los Centros de Atención Local Integrada, CALI: 2, 4, 17 y 19.



Los centro de atención Emcali en el Peñón, Valle de Lili, Tequendama, Versalles, Colón y CAES de la 80.



Los centros de atención Cañaveralejo y en el hall bancario del CAM.



Las entidades bancarias habilitadas son el Banco de Bogotá, Davivienda, Banco Popular, Av Villas, Sudameris, Bancoomeva, Itau y Bbva.



En los puntos de Gane, en el horario de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. De acuerdo con la Subdirectora de Impuestos y Rentas de Cali, en “algunos hemos tenido inconvenientes por congestión en la red, y tienen tope hasta $15 millones para recibir por factura”.

Actualmente, se ha recaudado $133.000 millones de los diferentes tributos. La meta de recaudo son $200.000 millones hasta diciembre.

¿Dónde están las jornadas móviles y las unidades móviles?



Las jornadas móviles en donde se puede tener asesoría y liquidar los impuestos Predial, ICA y Valorización, se encuentran en los centros comerciales Cosmocentro, Holguines Trade Center y La Estación. Horario de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., jornada continua.



Las unidades móviles, en la cual se puede acceder a los servicios de asesoría, liquidación y facturación de los tributos recorrerán algunos barrios.



Hoy estarán en la Comuna 18, en la Carrera 73 con Calle 3, en Super Inter.



Mañana viernes 30 de octubre, en el supermercado La Gran Colombia, en el barrio Caldas, Carrera 70 #2-21.



El sábado 31 de octubre -último día de pago con descuento-, en la Calle 6 # 43-52, barrio Tequendama.



El horario es de 9:00 a.m. a 12:00 del mediodía y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.

En la Terminal del MÍO Andrés Sanín se suspendió el recaudo. Ya no se puede pagar porque tiene problemas con la red.

¿Continúa el servicio en unidades residenciales?



Sí. Las personas que desean pagar desde su casa (en conjunto residencial) pueden solicitar la cita en el WhatsApp 301 772 01 92 o al correo recaudoimpuesto@cali.gov.co. Este pago móvil se puede hacer con tarjeta débito o crédito.

Impuestos del Valle



El plazo para obtener el 70% de descuento en intereses y sanciones en todos los impuestos departamentales en mora, pagando el 100 % de la deuda de vigencias del año 2019 y anteriores, va hasta el 31 de octubre.



Así lo aseguró la gerente de la Unidad de Rentas del Valle, Zoraida Bravo, quien advirtió que a partir del 1 de noviembre comenzarán a correr nuevamente las sanciones e intereses.



“Al beneficio se pueden acoger los morosos del Impuesto de Vehículos, los agentes retenedores que no hayan presentado declaraciones de 2019 y anteriores y todos los agentes recaudadores”, precisó Bravo.



Cabe recordar que hasta el viernes 30 de octubre se puede hacer el pago por ventanilla en los bancos y el sábado 31 lo pueden hacer por PSE.