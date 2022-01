Varios sectores siguen sin servicios de Claro, a pesar de anuncio de acuerdo con Emcali

Varios sectores de la ciudad se quedaron sin algunos servicios de Claro este martes, luego de que Empresas Municipales de Cali, Emcali, le cortó el suministro de energía a algunos de los equipos de esa compañía por estar en mora.



Según información de Emcali, Claro tenía conectadas 176 fuentes de poder que no estaban censadas y 142 fuentes más que facturaban consumos bajos.



“Le hicimos reclamo a Claro y se les pasó la cuenta por un monto de $18.000 millones de consumos eléctricos que no nos habían reportado. Luego empieza un proceso de conciliación y no se llegó a ningún acuerdo”, comentó Juan Diego Flórez, gerente de Emcali.



La empresa caleña acudió posteriormente a la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, la cual argumentó que no era competencia porque la factura que Emcali le genera a Comcel (Claro), es una factura como la de cualquier usuario, por lo tanto, no media un contrato diferente a que ese documento debe ser cancelado o demandado.



“Esta situación quedó en firme en septiembre del 2021 y desde esa fecha hemos tenido actuaciones dilatorias por parte de Claro y no han pagado. Por lo que le corresponde a la empresa actuar como con cualquier otro usuario y es que sino paga la segunda factura, se debe ejercer el corte del servicio y enviado a cobro coactivo”, agregó Flórez.



Según Emcali, se hicieron mesas de trabajo para conciliar y en algún momento la multinacional ofreció $1000 millones para el pago de dicha deuda, lo cual no aceptó la empresa caleña, pues el monto de las obligaciones pendientes era mucho mayor.



Por eso este martes se procedió a desconectar el suministro de energía de las torres de repetición de Claro ubicadas en diferentes puntos de la ciudad.



Posteriormente, en horas de la tarde, Emcali informó que la empresa Telmex-Claro abonó como pago de la deuda $7.887 millones y que en el transcurso de esta semana se formalizarán los acuerdos de pago para el saldo de la deuda que esa empresa mantiene con Emcali.



Zonas sin servicio

Aunque Claro informó en un comunicado que los servicios de la compañía se prestaban con normalidad, tras oficializarse el primer acuerdo, varios usuarios reportaron en horas de la tarde y noche que los productos de la empresa aún no funcionaban .



El País se comunicó con Claro para conocer más detalles sobre cuánto se demoraría la reconexión, pero desde la compañía indicaron que no había información distinta a la mencionada en el comunicado.