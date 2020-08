Covid:19 Cali: varias rutas del MÍO se suspenderán temporalmente por crisis del coronavirus

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Metrocali informó que 21 rutas del MÍO se suspenderán temporalmente como una medida para mitigar la crisis económica derivada de la pandemia del covid-19. Además reportó el ajuste en el horario de otras 23.



A través de un comunicado, que la empresa de transporte masivo publicó este lunes, se conoció que estas novedades empezarán a partir del próximo sábado 15 de agosto.



Según Metrocali, los sistemas masivos a nivel nacional están viviendo su propia crisis, el MÍO, por ejemplo, está movilizando 162.000 pasajeros promedio día hábil.

Oscar Javier Ortiz Cuéllar, presidente de Metro Cali, indicó que el Sistema MIO ha procurado mantener y conservar la mayor cantidad de rutas y de buses prestando el servicio en medio de la pandemia, pero sus finanzas también enfrentan problemas financieros.



“Aunque la decisión es difícil de tomar, es necesaria. El diferencial tarifario del SITM MIO, que se debe cubrir con el Fondo de Estabilización de Subsidio a la Demanda para la vigencia 2020, es de aproximadamente de $300.000 millones, y los ingresos por demanda disminuyeron en casi 60% como consecuencia de la emergencia sanitaria", señaló.



Adicionamente hizo un llamado a los usuarios para que salgan con tiempo a las estaciones y paradas.



"A los usuarios la invitación es a salir con tiempo para acceder a las distintas rutas disponibles y alternativas, como también a la corresponsabilidad evitando tomar buses que superan el 35% de capacidad", dijo.



Por último, es necesario precisar que las personas que usan el sistema deben disponer de todos los elementos de bioseguridad, tapabocas y distanciamiento físico en estaciones, terminales y buses.

Las 21 rutas que suspenden su servicio de manera temporal están compuestas por 14 alimentadoras y 7 pretroncales.

Ajuste de horarios para 23 rutas

La empresa también detalló que a 22 rutas alimentadores y a una pretroncal se les ajustará el horario de operación durante las horas pico de la mañana y de la tarde.



De lunes a sábado quedarán prestando servicio de 5:00 a.m. a 9:00 a.m. y de 4:00 p.m. a 8:30 p.m., los domingos y festivos de 6:00 a.m. a 9:00 a.m. y de 4:00 p.m. a 8:30 p.m.







Así pues, con estos ajustes el Sistema MIO queda operando con 59 rutas en día hábil, 53 el sábado y 49 los domingos y festivos.



De igual forma, el horario de servicio del Sistema MIO y el MIO Cable continúa siendo de lunes a sábado de 5:00 a.m. a 8:30 p.m., los domingos y festivos de 6:00 a.m. a 8:30 p.m.



438.000 usuarios movilizó Metrocali en febrero de este año.