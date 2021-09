Vacunación de personas entre 40 y 59 años no llega ni al 60% en Cali

Aunque la vacunación contra el Covid-19 en el país arrancó hace más de siete meses, inoculando inicialmente a la población adulta mayor con el propósito de protegerlos de una enfermedad severa, aún sigue siendo un reto inmunizar a la población mayor de 50 años.



De hecho, en el Valle del Cauca y su capital, los porcentajes de vacunación necesitan incrementarse, ya que en el grupo de mayores de 50 años la inmunización no es tan alta como se quisiera. En Cali, por ejemplo, la cobertura en la población de 40 a 59 años no alcanza el 60 % de vacunados con esquemas completos.



No obstante, cabe resaltar que las personas de 80 años y más han tenido una significativa adherencia a los biológicos -el 83% ya cuenta con el ciclo completo de vacunación-. Sin embargo, es importante alcanzar una alta cobertura en todas las poblaciones mayores, ya que son quienes tienen riesgo de desarrollar una infección grave por covid.



En este sentido, la secretaria de Salud Departamental, María Cristina Lesmes, afirmó que se ha identificado que “los mayores entre 50 y 70 años son los que menos se han vacunado”. Y esta falta de adherencia a la vacunación se ha visto reflejado en el aumento de pacientes mayores de 50 años con covid en UCI.



La titular de salud especificó que se ha observado que “los más jóvenes se vacunan con mucha facilidad y un grupo de resistencia muy alto de 50 años en adelante, y tristemente esas son las personas que están en UCI y que acaban perdiendo su vida”, dijo Lesmes, al tiempo que contó que hasta la semana pasada, el 80% de personas en UCI eran mayores de 60 años, “personas que debían estar vacunadas, que podían haber tenido covid más leve”, señaló.



Asimismo, se conoce que el 89 % de las personas que hoy están en UCI en Cali no se han vacunado.

De panorama puede dar fe Jhovan Andrés Orozco, médico de UCI de la Clínica Versalles, quien cuenta que la ocupación de pacientes covid en UCI actualmente es “precisamente por esta población mayor de 45 años, ya no se ve tanto la persona que tiene enfermedades sino gente del común, normal, que puede tener un poco de obesidad y lastimosamente son personas que no han tenido adherencia a la vacuna, o que tienen una primera dosis y no fueron a la segunda dosis”.



Entretanto, según la Secretaría de Salud de Cali, la cobertura de las personas entre 40 y 59 años está en el 83% para primeras dosis y en el 56% para segundas. hasta la fecha tan solo 305.374 personas de las 549.713 que se encuentran entre 40 a 59 años tienen su esquema de vacunación completo.



Por ello, la titular de Cartera, expresó: “necesitamos aumentar las coberturas, sobre todo en poblaciones de alto riesgo como los mayores de 50 años y personas con comorbilidades, pues aún hay un 10 - 15% de esas poblaciones en donde no hemos logrado coberturas, por eso sigo invitando a los que no han completado su esquema o no se han aplicado siquiera la primera dosis, a que se vacunen”.

Búsqueda activa de población mayor



Desde las Secretarías de Salud Municipal y Departamental se están realizando diversas estrategias para contactar a esta población que no se ha vacunado e incentivarlos a hacerlo.



Entre ellas, cuenta María Cistina Lesmes, “estamos haciendo una búsqueda activa casa a casa, implementando piezas comunicativas, estamos trabajando con las EPS, con las direcciones locales y hospitales tratando de buscar estas personas, identificando las razones por las cuales no se vacunan y tratando de desvirtuar los argumentos”.



Asimismo, en Cali también se adelantan diferentes estrategias como ‘Activados por la vida’ que busca realizar acciones de sensibilización de vacunación y pedagogía de autocuidado en zonas con mayor transmisión del covid.



Actualmente “se desarrollan diferentes tipos de estrategias para acercar la vacunación a la población que no ha logrado vacunarse hasta el momento, dentro de estas están las vacunaciones en zonas de bares y restaurantes, las jornadas de vacunación nocturna que facilita la vacunación de la población trabajadora, las jornadas de microterritorios en donde se lleva a la comunidad no solo la vacunación covid sino también la respuesta a otro tipo de necesidades como lo es la zoonosis, vacunación en centros comerciales, jornadas de vacunación para trabajadores informales como han sido las realizadas en las galerías y en el centro de la ciudad, además de la extensión de horarios que tienen todos los Megacentros incluso funcionando durante los días sábados y domingo, facilitando el acceso a la vacunación para aquellas personas que se les pueda dificultar el desarrollo el proceso durante la semana”, aseveró Miyerlandi Torres, secretaria de Salud Municipal.

Para evitar un nuevo pico



Algunos especialistas de la salud argumentaron que es de suma importancia fortalecer los procesos para que estas personas accedan a la inmunización, ya que esto aportaría no solo a una inmunidad colectiva sino también a combatir el posible surgimiento de un nuevo pico.



Ante esto, el infectólogo Pablo Moncada, opinó que la poca inmunización de este grupo “representa un riesgo alto porque hay más gente susceptible de infectarse, y más si no les ha dado la infección aún. Lo que hace que siga habiendo gente con factores de riesgo para ir a UCI y si la proporción de la población es alta podría haber un cuarto pico.



Además, muchas de estas personas de entre 40 y 60 años tienen comorbilidades entre la se encuentra principalmente la obesidad. que es la más frecuente de la población actual”.



El también epidemiólogo Robinson Pacheco, explicó que ya no es efectivo el esperar que estas personas se acerquen a los puntos de vacunación, sino que hay que salir al territorio a buscarlos.



“Se está perdiendo tiempo y se está perdiendo plata, ante el riesgo que tenemos de otra ola de contagios lo que se necesita es desarrollar estrategias como la vacunación incluso en los centros de trabajos, centros de estudio o vacunar por áreas. Es decir que hay que hacer una vacunación activa porque la que se está haciendo hasta el momento es una vacunación pasiva”, aseveró.



De igual manera, el epidemiólogo Fernando De La Hoz, hizo un llamado a las personas de este grupo de edad para que accedan a inmunizarse: “Si no nos vacunamos no vamos a salir de este problema de tener una vida restringida por la amenaza del virus, si no aprovechamos que en Colombia el Estado ha puesto a la disposición de muchos grupos poblacionales la vacuna, pues nos va a costar más trabajo recuperarnos socialmente y económicamente”, concluyó.

Razones para no vacunarse



Entre las posibles razones que puedan contribuir a la no inmunización, el epidemiólogo Robinson Pacheco dice que entre las principales está en que las personas creen en falsa información, por ello invitó a los ciudadanos a informarse en fuentes confiables y que “entiendan que es hasta ahora lo único que demuestra que puede ser efectivo es la vacuna”.