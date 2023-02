Trancones y bloqueos en varias calles de Cali por protestas de domiciliarios de Rappi

Trancones y bloqueos intermitentes en las calles de Cali, son los reportes que han enviado varios usuarios en redes sociales, esto, por cuenta de una protesta que están llevando a cabo los domiciliarios de Rappi.



Los domiciliarios comenzaron la movilización desde el Parque del Ingenio, en el sur de Cali, y hacia la 1:30 p.m. se encontraban recorriendo la Calle 5 con sus motocicletas para llegar al Parque de las Banderas.



Agentes de tránsito cerraron el túnel mundialista para no permitir el paso de los domiciliarios de la aplicación de servicios Rappi, que se encuentran protestando. Cortesía Secretaría de Movilidad

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, los motociclistas hicieron una parada momentánea en la Calle 5 con Carrera 50, creando intermitencias en el tráfico en esa zona.



De igual forma, se conoció que los agentes de tránsito cerraron el túnel mundialista para evitar el paso de los motociclistas por ese sector.

Domiciliarios de la aplicación de servicios Rappi, se encuentran protestando en las calles de Cali. Cortesía Secretaría de Movilidad

Al medio día, los domiciliarios de Rappi llegaron al CAM y bloquearon todas las calles de acceso. Por lo cual, los agentes de tránsito tuvieron que cerrar la Avenida 2 Norte, lo que causó embotellamientos en las calles del norte de la ciudad.

Domiciliarios de la aplicación de servicios Rappi, bloqueando el CAM. Cortesía Secretaría de Movilidad

Según el último reporte de movilidad, los Rappitenderos planeaban concentrarse en la Avenida 6 Norte, con Calle 30, donde, al parecer, terminarán parte de su recorrido.



Se reporta repartidores de Rappi bloqueando la vía en la calle 5ta frente al Éxito.



📹 Tomado de redes sociales. pic.twitter.com/VEtFqtftMQ — El País Cali 📰 (@elpaiscali) February 11, 2023

¿Qué reclaman los domiciliarios de Rappi?

Los domiciliarios de la aplicación de servicios Rappi informaron que realizaron la protesta para exigir mejores condiciones laborales.



Según indicaron, están pidiendo un aumento en la comisión, pues la plataforma solo les paga $ 2.200 por cada servicio.



"Nuestra vida, no vale $2200. Rappi, si no sos mi jefe, no me trates como tú empleado. Este 11 de febrero Únete al Gran paro contra el rap y por los malos pagos, el pésimo soporte y el maltrato al domiciliario exigimos respeto", dice el comunicado que lanzaron en redes.