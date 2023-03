¿Tiene todo en regla? Secretaría de Movilidad anuncia controles durante el puente festivo

La Secretaría de Movilidad de Cali anunció que estará haciendo operativos durante el fin de semana festivo en las principales entradas y salidas de la ciudad.



“Desde el viernes 17 tenemos plan éxodo y el lunes 20 haremos presencia con puestos de control en seis puntos ubicados en las entradas y salidas de Cali, tanto en el sur, oriente, norte y Vía al Mar. Asimismo, se adelantarán operativos de velocidad en las vías Cali-Jamundí, Cali-Candelaria y en la recta a Palmira”, dijo Edwing Candelo, subsecretario de Servicios de Movilidad.



Además, el funcionario informó que se harán inspecciones al estado del vehículo para saber si tiene los kits de carretera y de primeros auxilios, extintores y demás requisitos para transitar correctamente por las vías de la ciudad.



“Conduzca con tranquilidad, sin exceder los límites de velocidad; descanse bien la noche anterior para evitar un micro sueño; salgan con tiempo a sus lugares de destino y, por supuesto, no maneje bajo los efectos del alcohol. Cuide su vida y la de los demás actores viales”, agregó Candelo.



Finalmente, el funcionario indicó que también se harán controles de alcoholemia en estas vías y, aunque no se dio el número exacto de agentes que estarán dispuestos a estas labores, comentó que es un grupo considerable para velar que no sucedan imprevistos en la vía.