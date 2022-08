Sigue la novela: Andrés Escobar desmiente que inició riña en licorera de Cali

La polémica pelea entre Andrés Escobar y varias personas en una vía pública del sur de Cali sigue dando de qué hablar. Luego de que se conociera una grabación que evidencia cómo inició la pelea, el empresario dio nuevos detalles de la riña y lanzó fuertes críticas al activista que reveló las imágenes.



Es de recordar que Andrés Escobar, imputado por dispararle a manifestantes durante el paro nacional en Cali, tuvo una riña el pasado sábado 30 de julio. El hecho quedó registrado en videos que se viralizaron a través de redes sociales.



Aunque inicialmente el hombre aseguró que seguidores del Pacto Histórico lo atacaron, este miércoles se conoció una nueva versión sobre el origen de la pelea. Beto Coral activista y youtuber, compartió en su cuenta de Twitter varios videos que muestran el inicio de la discusión al interior de una licorera.



Lea aquí: ¿Por qué los caleños parquean mal? Este año se han impartido más de 2000 comparendos



Después de que se revelaran estas grabaciones, Escobar se defendió públicamente en un video y calificó a Coral como “youtuber de corazón negro, de alma de cerdo” y “estafador de mujeres humildes”.



“Una vez más como un vil y bajo oportunista usa unos videos para entre comillas desmentirme”, aseguró Escobar en un clip difundido por la Revista Semana.



Y añadió que “coloca dos o tres fragmentos de lo que exclusivamente le sirve para buscar protagonismo en redes, porque de eso vive”.



Sobre la riña del sábado, mencionó que se encontraba en sus oficinas y fue a saludar a un cliente de la licorera. Según Andrés, llevaba unos minutos en el lugar cuando “los tipos entran envalentonados a la licorera y uno de ellos me dice paraco, debería estar en la cárcel”.



El hombre también señaló que el presunto agresor “olía a marihuana y a licor, decide empujarme y yo respondo con una patada”.



Le puede interesar: Agente de tránsito resultó herido luego de ser arrollado por conductor que invadió ciclovía



“Mi cliente que, afortunadamente, me auxilió en ese momento los empuja hacia afuera del establecimiento porque querían agredirme adentro del lugar”, contó. Según la versión de Escobar, después de eso “pido que llamen a la Policía a la gente que estaba afuera, al vigilante del centro comercial, porque estos atacantes me estaban insultando diciendo cosas del Pacto Histórico, como lo mencioné anteriormente”.



En medio de toda esta polémica, Coral reveló un nuevo video en el que Escobar supuestamente amenaza a una mujer que habló sobre la riña.



“Esto es muy grave. El señor Andrés Escobar está amenazando e intimidando a la mujer que contó lo que realmente sucedió esa noche. Le pediremos a la fiscalía que solicite ante el juez, medida de detención carcelaria, ya que claramente este sujeto es un peligro para la sociedad”, trinó el activista.