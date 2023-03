Si ya está listo, ¿por qué no entra en funcionamiento el nuevo Centro de Bienestar Animal de Cali?

El Centro de Bienestar Animal, un espacio con el que la Alcaldía busca darle protección, atención y cuidado a los animales de Cali, aún sigue sin tener una fecha fija para su inauguración.



Esta obra que inició en abril del 2021 y que tenía que ser entregada en diciembre del mismo año, presentó un retraso en su ejecución debido al estallido social por el que atravesaba la ciudad. Conforme a esto, la nueva fecha de entrega se había pactado para el 23 de marzo del 2022.



Sin embargo, hoy, un año después y luego de 7 prórrogas en total, el lugar sigue sin abrir sus puertas. A pesar de que en enero la Alcaldía indicó que el Centro de Bienestar Animal ya está listo e iban a realizar su inauguración, esto no sucedió y hasta el momento no se sabe cuando será.



“Los atrasos han sido terribles, cuando se presentó el estallido social digamos que en ese caso hubo una prórroga justificada de tres meses donde se suspendieron las obras de manera formal, sin embargo, a la fecha ya llevamos un año de retraso injustificado, seguimos a la espera de la inauguración y la puesta en funcionamiento del Centro”, expresó el concejal Terry Hurtado.



Agregó que ya ha hecho el llamado a la Administración para que se especifique la fecha por las necesidades que se tiene de atender a los animales, pero no ha tenido respuesta.



Al respecto, Francy Restrepo, directora del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, Dagma, aclaró que las prórrogas se debieron principalmente por el estallido social, la pandemia, la escasez y el incremento de algunos materiales necesarios para el desarrollo de la infraestructura, además de las dificultades que se presentan normalmente en la marcha de una obra.



Además, dijo que “la obra está finalizada al 100 %, estamos ultimando detalles técnicos y logísticos para poder inaugurar el lugar, pues hay que tener en cuenta que es un espacio donde se tendrá atención médica veterinaria”.



Por lo cual, en estos momentos, “ se está realizando la instalación de los equipos médicos, verificando que funcionen adecuadamente, contratando al equipo humano que serán los que presten sus servicios, montando el mobiliario, entre otros aspectos importantes para garantizar una buena calidad en el servicio”, indicó la funcionaria.

De acuerdo con el Dagma, el desarrollo, la construcción y dotación de equipos y demás, del Centro de Bienestar Animal tuvo una inversión cercana a los $ 15.000 millones.

Aunque no se tiene una fecha exacta para habilitar el funcionamiento del Centro de Bienestar Familiar, la Directora de Dagma, comentó que se espera que entre la segunda o tercera semana de abril puedan finalmente abrir las puertas de este lugar.



De igual manera, indicó que durante los primeros meses, se iniciará atendiendo los casos de maltrato animal que lleguen a través de la Policía.



“Son casos de animalitos abandonados, maltratados, que han sido expuestos al sol, al agua, sin recibir alimento durante días y que necesitan de un tratamiento especial”, puntualizó la funcionaria.



Según el Grupo de Protección Ambiental y Ecológico de la Policía de Cali, diariamente se reportan de entre 10 a 12 casos de maltrato animal en la ciudad.

Según la Alcaldía la edificación del Centro de Bienestar Animal está lista. Su obra de construcción terminó y se encuentra en etapa de finiquitar apertura. Foto: Jorge Orozco / El País

¿Qué otros espacios y servicios tendrá el Centro de Bienestar Animal?

El Centro de Bienestar Animal tendrá una capacidad para 160 animales entre especies grandes y pequeñas, como felinos, caninos, aves, equinos y porcinos.



En este lugar, se prestará todo el servicio médico veterinario, para esto, han adecuado espacios como consultorios, laboratorios, sala de rayos X y cirugía, entre otros.



Además de la atención integral a la fauna doméstica, el CBA tendrá hogar de paso para fauna silvestre.



De igual manera, se implementarán espacios de capacitación donde se podrán llevar a cabo talleres, conferencias, actividades educativas, investigaciones, entre otras.



“Habrá un equipo operativo y jurídico para acompañar a las personas que quieran hacer denuncias de maltrato; y también personas encargadas de las charlas de sensibilización con la comunidad”, dio a conocer Geraldine Villamil, coordinadora del equipo de protección animal del Dagma.



Otro de los servicios que se brindará será son el tema de esterilización, no solo en el Centro sino en los barrios de la ciudad. También habrá servicio de adopción, una vez se recuperen los animales y hayan pasado por un proceso riguroso, se les buscará un hogar seguro y de esa manera poder brindarles una segunda oportunidad de vida.